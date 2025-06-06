詐騙訊息周減39.87% Meta 五大強化措施在台積極打詐

根據數發部詐騙通報查詢網統計，本周共接獲5,098件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙的案件數為2,716件，較上週下降39.87%。依平台別占比觀察，其中Meta件數較上週減少39.56%。對此，Meta近期在台灣強化打詐措施，推出五大關鍵行動，包含推出臉部辨識技術、金融服務業廣告主驗證、廣告全面實名制並提升廣告透明度、與台灣政府積極合作打詐，並推出大眾防詐教育。

Meta亞太區公共政策副總裁Simon Milner宣布2024年Meta在台灣與全球強力打詐的成果，他表示，處理詐騙是激烈對抗的攻防戰，詐騙集團與不法之徒的詐騙手法不斷演進，藉此規避我們的偵測與政策執行。Meta致力於加強防禦系統，運用特定的系統偵測假冒名人、以名人為誘餌的詐騙廣告，並大力投資在訓練團隊檢視這些內容，同時也推廣全民防詐教育、分享識詐技巧，並提供工具讓大家檢舉潛在的違規內容。2024年，Meta在台灣不僅下架超過14.6萬個廣告帳號，更於Facebook與Instagram上移除超過160萬則詐騙廣告內容，其中93%的詐騙廣告是在用戶檢舉前，就已先被Meta移除。

Simon Milner也分享，Meta在全球移除超過1.57億則詐騙廣告內容，這些內容違反Meta關於詐騙、誤導性行為或無法接受的商業行為的相關政策，同時也下架超過4千萬個因違反類似政策的廣告帳戶。在這些違規的廣告帳戶中，有85%的廣告帳號從未花費任何廣告費用，就已先被移除或停用。

詐騙是全體社會共同面臨的挑戰，大家正努力聯手對抗詐騙。在台灣，Meta與台灣政府、執法機關與各界夥伴目標一致，共同打擊詐騙。過去一年，Meta採取五大策略加強打詐措施。

第一、推出「臉部識別」技術，防範以名人為誘餌的詐騙：詐騙集團經常使用創作者或名人的肖像建立假帳號，藉此誘騙大家與假冒的名人互動或匯款。例如詐騙集團聲稱某位名人推薦特定投資產品，以免費送書為藉口，誘導民眾分享敏感的個人資訊。

在2024年，Meta推出臉部辨識技術，協助偵測並預防假冒他人的名人誘騙廣告。若 Meta的系統懷疑某則廣告可能是冒充名人的詐騙，Meta將以臉部辨識技術，比對廣告中的人臉與該位名人在 Facebook或Instagram上的大頭貼照片。若比對後確認照片吻合、且判斷該廣告是詐騙，Meta將立刻封鎖此廣告。

第二、啟動金融服務廣告主驗證，在台灣，金融與投資詐騙影響最鉅。Meta要求所有針對台灣推廣金融產品或服務的廣告主完成驗證。

第三、驗證出資者與受益者資訊，提高廣告透明度，在Meta平台上，所有向台灣投放廣告的廣告主皆須先完成實名制驗證，並揭露出資者與受益者資訊，提升Meta平台上的廣告透明度。

第四，與台灣政府積極合作：在台灣，Meta收到數位發展部與相關執法機關的通知後，立即移除這些被通報的內容。Meta積極與數位發展部與內政部刑事警察局合作，共同打擊詐騙廣告。

第五，與MyGoPen等夥伴推廣全民反詐教育：自2021年起，Meta開展一系列的反詐教育活動，在實體活動與數位平台提升大眾網路安全意識。今年，Meta持續與MyGoPen的長期合作，在Meta的Facebook粉絲專頁上，破解每月最新的詐騙手法，同時分享對應的安全技巧。