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台灣被美國續列匯率觀察名單 央行回應了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣再度被美國列為匯率觀察名單，又是三項標準中兩項，不意外。圖／本報系資料照片
台灣再度被美國列為匯率觀察名單，又是三項標準中兩項，不意外。圖／本報系資料照片

美國財政部於台灣時間6日清晨公布半年度匯率政策報告，檢視2024年狀況，並沒有將任何貿易對手國列為匯率操縱國，台灣續列觀察名單，中央銀行今日表示，台灣同樣是因為觸及美方三項標準中的兩項，而被列為觀察名單，不過，央行長期以來與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍在良好的基礎上繼續交換意見。

美國最新發布的匯率政策報告，新增瑞士及愛爾蘭為觀察名單，續列觀察名單的國家除了台灣之外，還有中國大陸、德國、新加坡、越南、日本、南韓，共計9國。

2025年6月美國財政部匯率政策報告的三項檢視標準分別為：一．對美商品及服務貿易順差逾150億美元；二．經常帳順差對GDP比率逾3％；三．淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。

央行指出，台灣2024年對美國商品及服務貿易順差達740億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為14.2％、央行淨賣匯約160億美元（占GDP之-2.1%），台灣因僅觸及美方三項檢視標準的前兩項，因此被列為觀察名單。

央行表示，此次美方報告向我國建議密切關注非銀行的金融部門風險，包括匯率風險，以及央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。

央行強調，自4月2日美國提出對等關稅政策以來，美國財政部並未要求新台幣升值，央行長期以來與美國財政部溝通管道順暢，美方相關建議與央行經營目標及匯率政策一致，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

美國 央行 匯率

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