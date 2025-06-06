一年了還沒核定 民團：賴總統喊社宅、行政院卡社宅

OURs都市改革組織、崔媽媽基金會等民團6日表示，居住正義中最受矚目的「社會住宅」，賴總統於選前承諾將在蔡總統興建12萬戶基礎上，於8年間再增加興建13萬戶，達總數25萬戶社會住宅之目標。

然經查詢，赫然發現上述13萬戶的興辦計畫，在賴總統就任滿一週年卻仍未核定，民團呼籲行政院別拖賴總統後腿，應盡速核定內政部提出的13萬戶社宅興辦計畫，落實25萬戶社宅政見承諾。

民團表示，據了解，內政部早於去年8月已統整賴總統的政見，提出《百萬戶租屋家庭支持計畫(114-121年)》送交行政院審議。其中，「租金補貼」與「包租代管」都已分別核定，唯獨真正需要長期建設投入、能實質增加社宅供給的「直接興辦社宅」一再被打槍，仍未核定。

民團表示，行政院遲不核定，首當其衝就是原訂今年1.5萬戶的社宅發包規劃只能暫緩，持續下去，25萬戶政見承諾勢必跳票。

為何行政院遲不核定呢？一言以蔽之，不同意內政部所提的八年2046億「財務需求」方案。白話講，就是認為花太多錢，要內政部想出「馬兒會跑、又要少吃草」的社宅興建方法。問題是，這樣的要求合理嗎？

民團表示，觀察各國經驗，社會住宅基於照顧弱勢與可負擔租金的政策目標，本就不可能透過租金回償興建營運成本，都需要政府持續性的經費補貼。我國財政、主計部門總掛嘴邊的「財務自償」，根本是胡說八道的外行話。

還有，相較對「直接興辦社宅」經費需求有諸多意見，行政院對八年將累計支出3,002.2億的「租金補貼」與「包租代管」，卻不擔心財政負擔予以通過。

民團表示，13萬戶社宅既然是賴總統的政見承諾，重點不是否認內政部依其專業所列的「財務需求」，而是面對補貼的財源從哪來？這絕非逼迫內政部「少吃草」可以解決，而是涉及整個政府資源的調派與部會間的協作，只有且必須是行政院才能處理。

民團表示，賴總統的25萬戶社宅政見，不只民間團體，苦於高房價的民眾都會支持政府如期、如質推動。怎能出現「賴總統喊社宅、行政院卡社宅」的狀況？呼籲行政院應盡速核定「直接興辦社宅」之計畫內容，讓賴總統新增13萬戶社宅政見及早展開，讓今年1.5萬戶的社宅發包進度按表推進。

另外行政院應出面協助內政部解決興辦財務問題。在收入面，合理提高房地合一稅對住宅基金的撥補比例，穩健住宅基金財源；在支出面，採「長期廉租」整開土地，並推動修法制度性解決社宅用地取得財務問題。