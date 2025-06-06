台灣續列匯率操縱國觀察名單 央行回應了

中央銀行6日發布新聞稿指出，今年6月6日（台北時間），美國財政部公布半年度匯率政策報告（檢視期間為2024年全年），未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，惟觀察名單續列入中國大陸、德國、新加坡、越南、日本、南韓及台灣，並新增瑞士及愛爾蘭。

央行表示，去年台灣對美國商品及服務貿易順差達740億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為14.2%、央行淨賣匯約160億美元（GDP之-2.1%），台灣因僅觸及美方三項檢視標準之前兩項，被列為觀察名單。

另外，本次美方報告續向我方建議，應密切關注非銀行之金融部門風險，包括匯率風險；以及央行進行外匯干預應有限度，讓匯率走勢反映經濟基本面。

央行重申，4月2日美國提出對等關稅政策以來，美國財政部並未要求新台幣升值。長期以來，央行與美國財政部溝通管道順暢；上述美方相關建議實與央行經營目標及匯率政策一致。未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。