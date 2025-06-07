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台灣續留美匯率操縱觀察名單 學者：下半年才是關鍵

中央社／ 台北6日電

美國財政部半年期匯率操縱報告出爐，台灣等9個經濟體持續列入值得關注的觀察名單。學者表示，雖然這是美國總統川普上任以來第一份匯率報告，但時間點是去年，對於近期新台幣強勁升值、央行調節是否踩紅線，下半年報告才會揭曉。

美國財政部半年期匯率操縱報告出爐，內容指出，未發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率情況，但將台灣、中國、日本、韓國等國持續列入值得關注的觀察名單，並新增愛爾蘭、瑞士；這次共有9個經濟體被列入觀察名單。

報告指出，截至2024年12月的4個季度，沒有任何主要貿易夥伴操縱其貨幣與美元間的匯率，以阻止有效的國際收支調整或在國際貿易獲取不公平的競爭優勢。

這是川普上任以來的第一份匯率操縱報告，外界聚焦川普會不會「借題發揮」，將結果作為關稅政策的題材，如今報告出爐，顯示未發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率情況，台灣則續留觀察名單。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，報告出爐後大家鬆一口氣，但結果並不意外，台灣是出口導向的經濟體，在美國財政部匯率政策報告的3項檢視標準中，關於對美順差、經常帳順差占GDP比率這2指標長期達標，也因此，央行在調節匯率方面很審慎，並未踩到紅線。

至於今年5月初，新台幣上演「史詩級升值」，連2日盤中飆漲逾1元，匯市失序，央行瘋狂買匯阻升，5月外匯存底因而單月暴增101.16億美元，創史上第5大單月增量，央行外匯局也坦承，原因是買匯阻升。

外界關注央行大動作阻升，是否觸及美國操控匯率紅線。邱達生表示，今年底出爐的美國匯率操縱報告，觀察時間是2024年下半年至2025年上半年，也就是說，年底的報告才會顯露央行近期進場調節，是否踩到匯率操縱的第3項指標。

邱達生認為，央行可能也是考慮此事，導致5月初的新台幣升值風暴，雖然進場調節，態度仍略顯保守，不過到了下半年，美國報告觀察時間重新起算，屆時央行穩定匯率的調節空間會更有餘裕。

美國對匯率操縱國設有3項標準，第1，對美商品及服務貿易順差逾150億美元；第2，經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率逾3%；第3，淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。只要符合其中2項就會被列入觀察名單。

美國 央行 匯率

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