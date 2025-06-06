步步拆解川普劇本！PwC 籲企業思考布局、政府超前因應

美國總統川普4月啟動對全球182國開徵對等關稅，引爆新一波全球貿易衝突浪潮。普華國際財務顧問董事長劉博文指出，這波政策並非單純為了增加關稅收入，而是美國對外談判的起手式，目標在解決貿易赤字、財政赤字、產業空洞化以及面對新興競爭對手的壓力，進一步鞏固美國的全球霸權地位，台灣政府與企業須及早釐清因應策略，否則將在全球政經劇變下陷入被動。

為協助企業洞察風險與找出出路，PwC Taiwan 6日舉辦「關稅大戰餘波盪漾」研討會，邀請專家透過案例分析，說明企業如何透過調整價值鏈、交易模式與跨國布局，最大化關稅減免效益，強化供應鏈韌性與談判籌碼。

劉博文表示，川普所設定的對等關稅稅率最有可能落在10%，這是多數供應商可以消化的程度，能降低通膨壓力、避免利率飆升，進而控制美國的債務利息支出。

他也指出，美國目前債務占GDP已高達125%，即使川普再次執政，也難以實質削減債務，只能控制其成長速度。不過，他認為美國作為全球儲備貨幣發行國，不至於發生違約風險。

台灣處於第一島鏈核心位置，地緣戰略意義大幅提升。劉博文預估，台灣軍備支出將持續成長，國防預算未來可能拉高至GDP的5%，雖然財政壓力會上升，但以目前中央債務僅占GDP 23%計算，台灣仍有一定的承受能力。他也強調台灣在AI、量子科技與太空產業等供應鏈中，仍將是美國重要的夥伴。

同時，歐洲對供應鏈自主化的重視也日益提升，開始質疑美國是否為可靠夥伴。劉博文指出，已有越來越多台灣企業積極布局歐洲市場，未來應持續擴大這方面的戰略投資，以分散風險。

PwC Taiwan合夥律師李益甄補充，企業面對新關稅政策，首要理解各種關稅制度間的疊加規則，例如，232條款將優先適用於特定產品，此外還須計入201、301條款，以及針對中國的額外20%與川普新制的10%關稅。這些規定間的適用關係極為複雜，稍有不慎就可能產生稅負重疊。

她指出，企業目前詢問度最高的策略仍是如何利用合法手段降低關稅負擔，包括首次銷售原則、產品進口價格重新計算、稅則與原產地重整等，不過，美國的原產地規定標準並不統一，且在無自由貿易協定的前提下，需以「實質轉型地」作為認定依據，為避免誤判導致「洗產地」疑慮，企業最好尋求專業法律或海關顧問協助。

資誠聯合會計師事務所會計師鮑敦川則指出，即使有多項減稅工具，台灣企業實務上仍常遇到執行困難。原因包括跨境交易鏈條複雜、交易定價不具合理性，以及資訊系統與單據管理不足，導致即使政策工具具備，企業也難以落實。更重要的是，多數企業對全球局勢轉變的反應仍停留在技術性修補，並未從根本調整商業模式與供應鏈配置。

他提醒，全球經貿局勢已不再是「和平一體化」的時代，而是進入地緣政治主導的重新洗牌階段。企業若未積極檢視布局邏輯、重新設計組織與營運方式，未來在面對友岸外包、短鏈供應、高關稅保護等政策下，勢必陷入競爭劣勢。