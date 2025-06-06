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台續列美匯率操縱觀察名單 王鴻薇：跪了人家還不放過你

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

美國財政部5日公布半年度匯率政策報告，台灣被列在觀察名單。國民黨立委王鴻薇今日表示憂心，不知道新台幣到底要升值到什麼程度，很多廠商無法承擔，對美關稅也不知我方讓成什麼樣子，一直是黑箱。

美國財政部公布半年度匯率政策報告，雖然未發現美國主要貿易夥伴有操縱匯率的情況，但仍將台灣、日本、韓國、中國大陸等9國列入觀察名單；該觀察名單也新增愛爾蘭和瑞士兩國。

王鴻薇表示，大家都知道之前新台幣這樣大幅升值，這當然是來自於美國的壓力，可是他國也沒有這樣子放任自己的匯率被美國施壓，致升值這麼多。中央銀行總裁楊金龍等也都認為，我國還是會繼續在匯率操縱國的名單。但現在是「賠了夫人又折兵」，之前台幣升值，現仍被列為匯率操縱國，所以台幣的升值壓力仍在，「我們已經先跪了，跪了之後，人家還是不放過你。」

王鴻薇指出，再來要面臨實質問題是，新台幣到底要升值到什麼程度？因在市場上其實已有很多說法，很多廠商的毛利低，這次台幣一下子升值10%，幾乎把毛利吃光，這還未談到關稅影響。若新台幣兌美元，從30元開始，往29元、28元升值，很多廠商完全無法承擔。

王鴻薇憂心，目前對美關稅，還不知道我方讓成什麼樣子，一直黑箱，什麼都沒爭取到，最後都是讓，最後換回來的不是廠商的利益，不是台灣的利益，反而是大家的損失，問題都是用黑箱作業。

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