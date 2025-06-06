美國匯率報告出爐 罕見幫忙證明楊金龍說的是真話

美國財政財部於台灣時間今晨4時公布「匯率政策報告」，台灣續列觀察名單，這是自2022年6月以來，台灣連續第7次被列為觀察名單，中央銀行官員今日表示，美方並極為罕見地針對5月新台幣對美元匯率急劇升值原因提出分析，間接澄清美國要求新台幣要升值的傳聞。

新台幣5月初急速飆升，當時正好傳出南韓央行說美國施壓韓元升值的消息，台幣大升也被認為是美國施壓，央行總裁楊金龍不斷澄清美國沒有施壓，但不相信的人還是不相信。

這次美國財政部透過匯率政策報告特別提出分析，指5月初新台幣快速且大幅升值有三個原因，一是遇到假日，流動性較差，二是台灣出口商匯回美元，三是外國投資機構匯入資金，在美元供給增加的情況下，新台幣升值明顯。美國財政部的分析證明，楊金龍說美國沒有施壓，是實話。

美國財政部每半年公布一次匯率政策報告，6月份的報告是美國總統川普上任後的第一份報告，由於川普對於貿易夥伴的強硬態度，此次匯率政策報告內容更受關注。

雖然美國財政部將任何貿易對手國列為匯率操縱國，但觀察名單新增愛爾蘭及瑞士，加上去年底已在名單中的中國大陸、德國、新加坡、越南、日本、台灣、南韓，一共有9國。台灣是自2022年6月以來，連續第7次被列為觀察名單。

央行官員指出，比較值得注意的是，這次報告對中國大陸用詞較為強烈，雖然中國尚未被美國列為匯率操縱國，但點名中國的匯率政策缺乏透明度，之後如果被他們找到證據，未來也不排除把中國列為匯率操縱國的可能。

另一項值得關注的是此次新聞稿帶入美國貿易優先法案，美國財政部表示會利用一切可用工具針對貿易對手不公平的匯率行為，採取強力的反制措施，預期美國財政部可能監控的範圍將會更廣。

美國財政部匯率政策報告有三項檢視標準，包括對美貿易順差、經常帳順差，以及淨買匯情況。然而，此次報告特別指出，美國財政部會觀察貿易對手國在干預匯市的時候，是否具有雙向性，即抵禦升值或貶值的壓力是否採取相同方式。

例如，本國貨幣快速貶值時，央行進場維持秩序的速度很緩慢，但一旦快速升值時，卻又積極進場維持秩序，顯示美國財政部未來對於貿易夥伴的匯率，將有更多關注。