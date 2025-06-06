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傳產也有幸運兒，每年加薪3-5% 端午中秋半薪加6500元，年終保底3個月

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
傳產業一般被認為薪資福利較不優，但也有不少幸福企業每年為員工加薪。此為示意圖。圖/本報資料照片
傳產業一般被認為薪資福利較不優，但也有不少幸福企業每年為員工加薪。此為示意圖。圖/本報資料照片

上班族對能否加薪超有感，同樣在傳產業，加薪福利卻大不同。37歲任職茶包製造工廠沈先生，擔任產線主管，考核年年甲等卻苦撐五年零加薪；但44歲Gloria任職傳產製造業的行政職，卻享有每年調薪，且端午及中秋節獎金半薪加6500元，年終還保底3個月的好福利。

37歲的沈先生，任職一間約30人規模的茶包製造商，擔任生產組長，帶領4位組員，進公司快滿5年，月薪仍停在45,000元。公司營運順暢，照道理有盈餘可以為員工加薪，沈先生每年考核甲等，並持續精進專業職能，薪水卻始終沒變。

「公司說要升等才能加薪，要考試、審核還要主管推薦，但上面根本沒缺，怎麼升？」。沈先生說，當初試用期後曾調薪1,500元，之後就被卡住。身為主管，他一肩扛起現場責任，從催產能、處理設備故障，到晚上回辦公室建資料、寫報表，時常加班，卻連一毛加班費都沒有。

「員工績效考核只是形式！」某次他鼓起勇氣問大主管，為什麼薪水沒動，對方只丟下一句：「老闆在評估。」這句話，一等就是好幾年。如今，他開始認真考慮轉職，希望找個更公平、有未來的幸福企業。

44歲的Gloria，任職傳產製造業的行政職，資歷將近12年，月薪約6萬多，她認為除了薪水以外，可以準時上下班，同事好相處而且工作壓力小，很符合心目中的幸福企業。

Gloria說，公司的端午、中秋是採取半月薪再加上6500元紅包，而且年年調薪3-5%，因此進來公司前後加了１萬多元，十分感謝公司體恤員工願意加薪抵抗通膨，另外，年終獎金也很吸引人，不論景氣好壞，大致都有保底3個月的發放基期，好的時候可以上看6個月，和其他產業相較，已經是比上不足比下有餘。

公司提供的福利不錯，加薪制度透明，因此部門流動率極低，員工整體平均年齡也稍長，大約落在40-50歲，但也因為同事長時間相處，大家感情融洽，下班後也不會突然接到主管交辦公事的簡訊，自覺真是非常幸運進入幸福企業。

薪水 加薪 加班費

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