洗衣用消毒藥水宣稱具消毒、滅菌等功效，廣告不實遭罰10萬

公平會日前委員會議通過，聚安洗衣店銷售「DEX®洗衣用消毒藥水」商品，於案關商品標示「……加入本消毒藥水，可以迅速消毒、殺菌、殺黴、除臭、去污、殺滅蟲卵、傳染性病原菌、塵蟎、跳蚤、疥蟲……可殺滅各種黴菌孢子、霉菌孢子、傳染性病原菌、體癬菌、發酵菌叢、念珠球菌、疥蟲、蟲卵……」以及於蝦皮購物網站刊載「殺滅猴痘病毒、殺滅新冠病毒、殺滅性病病毒、消毒、除臭、殺菌、去污」等語，與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定，處新台幣10萬元罰鍰。

公平會表示，聚安洗衣店聲稱該等廣告內容係參考經濟部標準檢驗局「市售松油之成分分析」研究計畫之報告，載有松油具殺蟲、治皮膚癬之功效，但該局提出意見指出，該研究無涉具有消毒、殺菌、驅蟲等功效探討，且聚安洗衣店另提出台美檢驗科技股份有限公司之檢驗結果，本案的商品僅具抗菌及防霉效果，就消毒及殺滅各種菌種、病毒等宣稱並未提出相關佐證資料，是上開廣告宣稱已屬虛偽不實及引人錯誤，違反前述公平交易法規定。

公平會提醒，業者刊播廣告時，務必善盡廣告主的真實表示義務，如果商品有宣稱特定功效，要先查證及確保與實際情形相符，並有資料佐證，以避免違法遭罰。