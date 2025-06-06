殖利率回至7.5%以上 非投資等級債投資甜蜜點已到

穆迪下調美債評等，吹響美債警鐘，市場擔心美國債務持續增加將影響美債前景，近期美債殖利率大幅震盪，信用債券表現也受到拖累。不過，野村投信研究顯示，自2015年以來當非投資級債到期殖利率高於7.5%時進場投資，短、中、長期的正報酬機率在95%~100%，且平均報酬率相當亮眼，目前全球與美國非投資等級債的到期殖利率(YTM)分別為7.6%與7.7%，均處於極具吸引力的水準，投資非投資等級債的甜蜜時刻已來到。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，隨著對等關稅暫停90日及談判有實質進展，市場信心已顯著自解放日後的恐慌情緒修復，非投資等級債券指數也陸續收復4月初解放日的失地並創今年新高。近來因投資人對於美債的疑慮升高，一度使美國30年期公債殖利率超過5%，美國10年期公債殖利率來4.5%附近，如要降低利率波動風險，宜選擇較短天期的債券，非投資等級債券存續期比投資級債券短，加上債券到期殖利率較高，是不錯的選擇。

目前全球非投機等級債券到期殖利率高達7.6%，根據統計，自2015年以來非投資等級債券到期殖利率達7.5%以上時進場，持有六個月、一年、二年及3年的報酬率平均為6.6%、12.9%、22.4%與30.9%，且正報酬機率隨著持有時間越長而越高，即使只投資6個月，正報酬機率也高達95%，投資1年以上的正報酬機率更是接近或高達100%(詳見附圖)。顯示當到期殖利率來到7.5%或以上的高檔區，正是進場布局且可長期持有的好時機。

張繼文指出，今年以來美國例外論受到質疑，投資人目光已從聚焦美國資產轉為全球化布局。因歐元升值，全球非投資級債得利於歐洲非投資級債的強力提振，今年表現更勝美國非投資級債，除了歐元升值的利多，歐洲通膨已接近央行目標，市場預計ECB今年仍有再降息至少2碼的空間，對債市更有利。不過，若只投資歐洲非投資等級債，長期來看仍容易錯失美國非投資等級債的成長機會；根據統計，自2005年以來至2024年的20年間，美、歐非投資等級債表現具輪動機會，就年度表現而言，美國勝出11次，歐洲則是9次。

值得留意的是，投資人布局全球非投資級債，追求分散效益的同時，在匯率風險與收益特性也有兩種選項：1)選擇將非美貨幣進行匯率避險至美元，此時將具備避險收益，合計收益率水準與純美國非投資級債相近；2)選擇不進行匯率避險，若非美貨幣相對美元升值則將受惠(反之則有風險)。