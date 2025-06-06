東陽營收／前5月合併114.32億元 續創史上新高
汽車塑膠零組件M大廠東陽（1319）5月自結合併營收18.02億元。前5月自結累計合併營收114.32億元，較去年同期累計成長10%，續創史上新高紀錄。
東陽今天股價開高走低，市場還是看好東洋（4105）長期布局效益會逐漸發酵，長期零組件汰換需求。
AM事業5月自結合併營收13.23億元。前5月自結累計合併營收88.94億元，較去年同期累計成長14%，再度刷新史上前5月新高紀錄。
受到AM市場傳統淡季，及關稅、匯率之亂等不確定性因素影響，客戶態度亦轉趨觀望，東陽持續專注本業，將競爭力做到最具優勢。目前台南科工廠積極趕工中，力拼下半年完工，七股科工區已於5月底動工建廠，計畫於2026年底完工，美國德州廠也持續加緊腳步擴廠建設中，為AM市場未來3-5年成長需求做好準備。
東陽OEM事業5月自結合併營收4.79億，前5月份自結累計合併營收25.38億。持續整理整頓、汰弱留強，提升整體OEM競爭力。（OEM整體累計營收111.75億元，成長2%）
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