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金寶新經營團隊就緒 總座陳威昌：有助維持成長、續拚 AI

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）近日完成世代交替，總裁許勝雄正式將董事長一職交棒給獨子許介立，而隨著新任董事長許介立正式上任，金寶總經理陳威昌5日也向《經濟日報》分享了自己對未來的期望與展望。他表示，許董事長對公司的期許很深遠，並已開始與全體主管進行密切的溝通與合作。

針對金寶在人工智慧（AI）領域的發展，陳威昌表示，公司將會繼續保持著不斷創新的態度擴大在AI 方面的發展，陳威昌指出，許介立上任後立即成立了一個群組，並將所有主管都納入其中，並分享他對人工智慧（AI）的看法及應用經驗。而他每天都會在群組中宣導經營方向，因此自己也看好公司在他的帶領下，將繼續邁步維持成長曲線，並邁向不同的局面。

在談到公司的現狀時，陳威昌表示，金寶目前的情況良好，並對未來的發展充滿期待。而許介立具有豐富的行業經驗和卓越的領導能力，而許董事長的上任將有助於公司在快速變化的市場中保持競爭力，並推動未來的成長策略，也將為金寶帶來新的活力與創新思維。他認為，在許董事長的引領下，團隊將能夠達成更好的成果。

此外，陳威昌也提到金寶在環境、社會及治理（ESG）方面的努力。他指出，金寶在社會責任方面積極參與各項活動，並特別提到與新竹地區的合作計畫，致力於支持當地的教育與可持續農業。他也描述了一位新竹地區老師的故事，這位老師帶領學生從事有機農業，並強調土地的重要性與回饋。他的努力不僅改善了家庭的生活，也為社區帶來了積極的影響。

展望未來，陳威昌強調，金寶將繼續投入資源支持這些志願者活動，並期待透過集團的努力，能夠在社會上發揮更大的影響力。而面對新任董事長領導的未來，他強調，自己也充滿信心，並期待在未來的日子裡，金寶能在各方面取得更大的成就。

金寶總經理陳威昌、永續長游乃溥。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌、永續長游乃溥。記者吳康瑋／攝影

金寶 董事長 AI

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