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台幣升值效應…台灣富豪財富大增 富邦蔡家重登首富

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

知名財經雜誌富比世（Forbes）四日公布二○二五年台灣五十大富豪榜，富邦集團的蔡明忠蔡明興兄弟重返榜首，廣達董事長林百里從去年首富退居第二，有卅六位上榜者身家增加。

這五十位富豪總財富從二○二四年一七四○億美元增至一九七○億美元（約台幣五點九兆元），成長百分之十三，這要歸功於強勁的晶片需求與台幣升值。

報導指出，儘管美國總統川普的關稅威脅衝擊市場，使台灣股市指數與去年相比僅小幅上漲，但台幣升值仍使五十大富豪總財富年增百分之十三。

今年度榜單前段排名洗牌。財富增加最多的是蔡明忠與蔡明興，增卅二億美元，達一三九億美元，重返榜首。富邦金控股價較去年上漲百分之十六，部分原因來自銀行業務的擴張。林百里從去年榜首掉到第二，個人財富成長百分之八，至一二六億美元。

霖園集團的蔡宏圖與蔡政達兄弟躍升兩名至第三，鴻海集團創辦人郭台銘排名第四，排名第五的是頂新集團魏家四兄弟。

在財富增長幅度，第十三名中信金控辜仲諒及第廿名凱基金控辜仲瑩兄弟，分別為四十七億與卅三億美元，成長超過一倍。

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