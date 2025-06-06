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蔡烱民談主權基金財源…參考星韓

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

台灣成立主權基金箭在弦上，中央銀行外匯局局長蔡烱民昨（5）日重申，央行堅持的立場是外匯存底不能無償撥用，以新加坡與南韓案例來看，韓國投資公司（KIC）的資本額是由財政部承諾出資，首批託管資金來自於財政部外匯平穩基金及南韓央行外匯存底，新加坡政府投資公司（GIC）則是由政府發行特別公債。

蔡烱民舉例，以新加坡主權基金而言，政府發行特別公債只有少數機構可購買，因為收益會比一般的國債稍微高一些，這些機構買了特別公債後，主權基金一定會對外投資，在匯出前要先在外匯市場買美元，並依據當時市場的美元匯率結算，在匯市供需平衡前提好，央行的外匯存底自然就會減少。

至於KIC的模式，則是央行將一筆錢交由韓國投資公司管理，但央行僅在成立初期撥出一筆款項，之後絕大多數資金都來自於雇主與勞工提撥的公共基金。

央行報告指出，南韓KIC的資本額是由財政部承諾出資，而首批託管資金來自於財政部外匯平穩基金及南韓央行外匯存底。

至於新加坡GIC，財源除來自財政盈餘外，主要是來自於對新加坡公民按所得提撥之中央公積金；中央公積金為新加坡公民及永久居住民之強制性儲蓄計畫，用以應付渠等退休、健保及購屋需求所提撥的公積金，並由人力部轄下的中央公積金局管理，公積金約90%投資於特別公債，投資特別公債所收的固定息票率高於公積金的負債利率。

對於台灣成立主權基金的最新進展，蔡烱民回應，目前是由國發會主導，進度交由國發會對外公布。

央行

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