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外食漲3.5％ 15個月高點

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

主計總處昨（5）日發布統計，5月外食費漲勢持續擴大，年增3.5%，是近15個月新高，連七個月超過3％。官員表示，隨著國際原物料價格走跌，有助降低成本，預期未來外食費漲勢應不至於再明顯擴大。

主計總處昨日發布5月消費者物價指數（CPI）年增率1.55％，已回落至2％警戒線以下。但外食費漲勢未停，恐讓民眾對於物價仍相當有感。

主計總處指出，5月食物類漲3.09％，主因水果供應量較少，價格上漲18.56％，肉類上漲4.8％，外食費漲3.5％；而蛋類下跌13.37％，蔬菜因去年4月下旬豪雨，使基期較高影響下，價格下跌10.92％，抵銷部分漲幅。對於外食費漲不停，主計總處綜合統計處專委曹志弘認為，外食費價格變動可能來自於食材成本、房租、工資等。

外界關注，明年最低工資預計會再調升，是否牽動外食漲幅？他表示，最低工資基本上已是年年漲，雖會影響外食費，但並不是特別的干擾因素。

曹志弘也提到，今年4月電價未調漲，加上國際原物料價格走跌，以及新台幣升值，都可能使食材、相關設備進口價格降低，預期未來外食費漲勢不至於再明顯擴大。

消費者物價指數 外食

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