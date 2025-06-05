5月CPI增幅四年新低 主計總處估年底前可能都低於2%警戒線

行政院主計總處昨（5）日發布5月消費者物價指數（CPI）年增率為1.55%，回落至2％以下，漲幅為四年多以來新低，前五月通膨率為2.04%。主計總處預估，6月通膨率會比5月更低，未來數月至年底都可能低於2％通膨警戒線。

主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，由於國際原油價格持續走低，有助舒緩國內廠商生產成本壓力，再加上新台幣走強，以及內銷品物價指數明顯回落，且會遞延反映約一至二季，將可有效舒緩下半年通膨率。

近一年CPI年增率

曹志弘預估，6月CPI年增率有機會比5月更低，且未來數月一直到年底都可能是低於2%，且逐季縮小，目前整體物價平穩。

主計總處資料顯示，5月CPI較上年同月漲1.55%，主因肉類、外食費等食物類價格持續上漲，水果價格仍較去年高，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升，同時端午節所在月分不同，今年5月個人照顧服務費餽贈禮金、娛樂服務費上漲，都是物價上漲因素。

不過蔬菜、蛋類、油料費、運輸費、通訊費及成衣等價格下跌，抵銷部分漲幅，若扣除蔬菜水果，漲1.34％，再剔除能源之總指數，即核心CPI，漲1.61%。

曹志弘表示，5月生產者物價指數（PPI）較上年同月跌4.3%，是23個月、近二年低點，主因新台幣對美元匯率升值，以及石油及煤製品、化學材料及其製品與藥品、基本金屬及電子零件等國際市場價格下跌所致，不過燃氣與農產品等價格上漲抵銷部分跌幅。

此外，4月以新台幣計價的進口物價也年減9.05%，由正轉跌，同樣是23個月最低，若以美元計價則跌2.6%，這些都有利國內進口成本，也可大幅縮小廠商漲價壓力。

今年1月至5月平均CPI年增2.04％，其中商品類漲1.98％，服務類漲2.1％；若扣除蔬菜水果漲1.55％；核心CPI漲1.65％。

另外觀察高齡家庭，5月高齡家庭CPI較上年同月漲1.56％，漲幅與全體家庭大致相當，前五月平均則較上年同期漲2.19％。

按家庭所得區分，5月低所得家庭CPI年增1.6％，前五月年增2.28％；中所得家庭年增1.58％，前五月年增2.1％；高所得家庭年增1.48％，前五月年增1.87％。低所得家庭年增幅大於中、高所得家庭，主因漲幅較大的食物類支出占比較高。