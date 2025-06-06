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富比世富豪榜公布 蔡家兄弟重登台灣首富

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

知名財經雜誌富比世（Forbes）4日公布2025年台灣50大富豪榜，富邦金控（2881）的蔡明忠與蔡明興兄弟重返榜首，廣達董事長林百里從去年榜首退居第二，有36位上榜者的身價增加。

今年排行榜前段排名洗牌。財富增加最多的是蔡明忠與蔡明興，財富增加32億美元至139億美元，重返榜首。富邦金股價較去年上漲16%，部分原因來自銀行業務擴張。

去年榜首、今年第二的林百里，個人總財富成長8%至126億美元。

國泰金控蔡宏圖與蔡政達兄弟排名躍升兩名至第三，財富為109億美元。

鴻海集團創辦人郭台銘排名第四，身價小增至105億美元，排名第五的是頂新集團四兄弟，財富從76億美元增至90億美元。

在財富增幅方面，以第13名的中信金控辜仲諒及第20名凱基金控辜仲瑩表現最亮眼，分別達47億與33億美元，成長超過一倍。

這50位富豪總財富比去年增加13%至1,970億美元，主要歸功於強勁的晶片需求與新台幣升值。

富邦金控 國泰金控 中信金控

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