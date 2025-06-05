鄧白氏點名五大高風險產業

美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）昨（5）日發布《2025台灣出口關稅影響白皮書》，以關稅風險敏感指數（TVS）分析台灣近年出口情況，指出五大關稅高風險產業為鋼鐵及其製品、機械設備、電機電子設備、交通工具及零件、以及橡膠製品。建議企業以找出產品風險，積極提前布局新市場，彈性多元化的產品等三方式強化出口韌性。

白皮書指出，五大高風險產業受到美國加徵關稅影響，還須承擔如反傾銷稅、供應鏈成本外溢與國際替代風險等連鎖效應。以鋼鐵為例，在台灣對美出口中高度集中，面臨關稅提高衝擊，缺乏有效替代市場，使得企業利潤空間嚴重受限。機械與電子產品方面，嵌入式產品如伺服器與電信設備仍被課稅，恐削弱台灣在精密科技供應鏈的核心地位。

美國近期宣布暫緩實施「對等關稅」90天，現行關稅制度可能隨時重大調整。鄧白氏指出企業強化出口韌性三方向，包括識別風險，以TVS工具精準找出產品在美方供應鏈中所受影響程度；增加彈性多元化出口市場與供應來源，調整產品結構，以降低單點依賴；並提前布局，結合查詢趨勢與出口數據，搶先切入具潛力的利基產業或新興市場。