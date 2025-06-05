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NBA 總冠軍戰6日開打 運彩公會推挑戰賽送手機送股票

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
NBA總冠軍戰6日起開打，運彩公會推挑戰賽，用技術換手機、用膽識博股票。運彩公會提供
NBA總冠軍戰6日起開打，運彩公會推挑戰賽，用技術換手機、用膽識博股票。運彩公會提供

全球矚目的NBA總冠軍戰雷霆大戰溜馬6月6日開打，中華民國運彩公會一口氣推出「挑戰賽一｜百萬派彩王」、「挑戰賽二｜千萬王者傳說」兩大挑戰賽。理事長何昱奇宣布，只要累積派彩金額達100萬元，直接送出iPhone 16一支，累積派彩金額破1,000萬元者，加碼送出市值約10萬元威剛（3260）股票一張。

如果還不是運彩公會指定證號93181001網路會員者，請趕快申請加入參加競賽行列。

「這不只是一場球賽，是殺豬的最後機會！」運彩公會理事長何昱奇說，一年一次的總冠軍舞台，每一場、每一注，都可能改變命運。

在NBA總冠軍賽期間，從6月6日起含單場十場中投注，挑戰賽一「百萬派彩王」只要累積派彩金額達100萬元，直接送出iPhone 16手機一支，顏色依公會指定，限前5名達標會員，達標即送、送完為止。

挑戰賽二「千萬王者傳說」只要累積派彩金額突破1,000萬元者，加碼送出威剛科技股票一張(1,000股)，市值約新台幣10萬元。

活動資格僅限93181001運彩網路會員，何昱奇表示，這不是抽獎、不是湊熱鬧，而是專屬狠角色的生存戰場。「拿出你最強節奏，用技術換手機，用膽識搏10萬壞壞股票」，運彩公會指定證號加入連結https://lin.ee/0obw1XG。

股票 威剛 iPhone 16

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