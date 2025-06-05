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防堵爛尾樓 內政部：3個月內研議預售屋履約擔保機制

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
19人訂購建商鉅泓建設在嘉義市推出的「臻品舞」建案，建商延遲交屋失聯，形成爛尾樓。示意圖。記者魯永明／攝影
19人訂購建商鉅泓建設在嘉義市推出的「臻品舞」建案，建商延遲交屋失聯，形成爛尾樓。示意圖。記者魯永明／攝影

預售屋成爛尾樓時有所聞，許多屋主淚訴求償無門，內政部今稱，將盡速邀集相關單位會商，預計3個月內提出預售屋履約擔保機制強化方案，並修正預售屋買賣定型化契約草案，讓預售屋制度更完善，維護消費者購屋權益。

內政部指出，為確保預售屋買方繳交價金能真正用在預售屋興建工程，目前研議檢討預售屋履保機制，方向包括明確規範買方所繳價金使用在實際工程興建項目，以避免工程未動工或興建初期，買方繳納價金已被用罄。

內政部指，另會規範賣方應在契約載明受託機構的信託專戶名稱及帳號，讓買方可將購屋款項直接匯入信託專戶，避免賣方私自挪用；同時也會明定賣方在簽約時應提供信託權益說明書，讓消費者了解信託權益。

此外，內政部表示，有關買方所繳價金的信託財產不得強制執行部分，將另納入修法處理。

消費者 內政部 信託

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