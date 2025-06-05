快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

主權基金有償使用外匯存底可行嗎？央行說話了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
央行認為，主權基金取得美元最好的方式，是拿新台幣到匯市來結購美元。圖／聯合報系資料照片
央行認為，主權基金取得美元最好的方式，是拿新台幣到匯市來結購美元。圖／聯合報系資料照片

總統賴清德指示成立主權基金，行政院已交由國發會負責研擬方案，國發會日前表示，如果動用到外匯存底，會「有償撥用」。管理外匯存底的中央銀行今天表示，主權基金從匯市結購美元後對外投資，是最好的方式。

我國外匯存底又增加了，央行5日公布外匯存底最新統計，至5月底止為5929.48億美元，不僅創新高，也進逼6000億美元大關，4月底5月初台幣預期升值心理強勁，央行雖然放寬價格波動區間，但仍進場維持了匯市秩序，使得外匯存底金額明顯增加。

央行外匯局長蔡烱民表示，主權基金目前是由國發會主導，相關進度宜由國發會說明比較好，至於央行的意見，已在過去的公聽會及對專案報告中表達過。

蔡烱民說，外匯存底可否有償使用於主權基金，可參考新加坡的GIC及南韓的KIC，新加坡的方式是由政府發行特別公債取得資金，再從外匯市場結購美元，結購匯率就根據當時市場的匯率。至於南韓的KIC，剛開始時是由央行撥錢，之後大部分的資金則是來自於公共基金。

央行曾在專案報告中強調，「國際間主權基金對外投資的外匯需求，均是由外匯市場買入，央行的資產負債才能維持平衡。

央行 主權基金

延伸閱讀

央行沒放手…5月外匯存底5929億美元 勁增101億

最低稅率調高 不涉及報復稅…財長：不會踩美國「大而美法案」紅線

台灣外匯存底不宜當投資銀彈…兩原因

央行外匯存底豐厚 為何不能當主權基金銀彈？原因曝光

相關新聞

主權基金有償使用外匯存底可行嗎？央行說話了

總統賴清德指示成立主權基金，行政院已交由國發會負責研擬方案，國發會日前表示，如果動用到外匯存底，會「有償撥用」。管理外匯...

反駁廢核會讓廠商出走 經濟部：三大廠都在台擴大投資

內政部前部長李鴻源在媒體專訪中指出，台灣廢核後將造成產業出走，經濟部5日發布新聞稿反駁，李鴻源說法「非專家評論」，並以台...

創刊27年！知名理財雜誌「Smart智富」月刊將停刊 全面轉型線上服務

知名理財雜誌《Smart智富》月刊將於2025年12月號發行完畢後，正式停刊，全面轉型線上服務。據了解，該雜誌創刊至今已逾35年，發行超過

內政部說清楚 爛尾樓三箭防堵、法定空地課稅未違憲

近期嘉義「臻品舞」建案爛尾事件引發社會關注，為避免類似情形重演、強化消費者購屋保障，內政部地政司司長林家正5日再次強調，...

剛選完就換人！ 交通部改派中華電信董事代表

中華電（2412）5日公告，接獲法人股東交通部6月5日函文改派法人董事代表人，新任者為文化部政務次長李靜慧、交通部會計處...

核電除役後仍可穩定供電？經部：靠「這些機組」可滿足AI、半導體用電

各界關切核電除役之後能否穩定供電，對此，經濟部5日表示，政府每年檢討電力供需狀況，並妥善規劃整體電源開發，近期包含台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。