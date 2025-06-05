主權基金有償使用外匯存底可行嗎？央行說話了

總統賴清德指示成立主權基金，行政院已交由國發會負責研擬方案，國發會日前表示，如果動用到外匯存底，會「有償撥用」。管理外匯存底的中央銀行今天表示，主權基金從匯市結購美元後對外投資，是最好的方式。

我國外匯存底又增加了，央行5日公布外匯存底最新統計，至5月底止為5929.48億美元，不僅創新高，也進逼6000億美元大關，4月底5月初台幣預期升值心理強勁，央行雖然放寬價格波動區間，但仍進場維持了匯市秩序，使得外匯存底金額明顯增加。

央行外匯局長蔡烱民表示，主權基金目前是由國發會主導，相關進度宜由國發會說明比較好，至於央行的意見，已在過去的公聽會及對專案報告中表達過。

蔡烱民說，外匯存底可否有償使用於主權基金，可參考新加坡的GIC及南韓的KIC，新加坡的方式是由政府發行特別公債取得資金，再從外匯市場結購美元，結購匯率就根據當時市場的匯率。至於南韓的KIC，剛開始時是由央行撥錢，之後大部分的資金則是來自於公共基金。

央行曾在專案報告中強調，「國際間主權基金對外投資的外匯需求，均是由外匯市場買入，央行的資產負債才能維持平衡。