剛選完就換人！ 交通部改派中華電信董事代表

中華電（2412）5日公告，接獲法人股東交通部6月5日函文改派法人董事代表人，新任者為文化部政務次長李靜慧、交通部會計處處長張信一。

中華電信5月29日舉行股東會，耗時近13小時才開完，今年股東會也完成董事改選，中華電信當時指出，本次選出的董事有13席，包括簡志誠、林榮賜、伍勝園、陳其華、鄭光遠、簡立峰、蘇怡仁、洪秀龍等八席交通部代表人董事，及林世銘、杜奕瑾、黃育仁、薛欽峯、葉哲良等5席獨立董事。

中華電信當時新聞稿指出，13名董事除來自產官學界外，在專長領域部分也相當多元，涵蓋電信、科技、資訊、法律、財會、勞工權益等領域，多位董事亦具備風險管理及企業永續發展之專業知識與能力，未來將持續領導公司以最高標準落實公司治理，為股東創造最大價值。

交通部法人董事代表才剛選上「七天」，中華電信大股東交通部今天就函文中華電信，改配法人董事代表。原法人董事代表為台灣高鐵（2633）董事長兼總經理鄭光遠、交通部交通產業發展及國際事務司司長陳其華，改派文化部政務次長李靜慧、交通部會計處處長張信一擔任。