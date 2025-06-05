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央行以跨年人潮疏散比喻 證實致電出口商盼分散拋匯

中央社／ 台北5日電

新台幣5月展開強勁升勢，單月升值2.088元，創逾36年單月最大升幅。中央銀行外匯局局長蔡烱民今天證實，央行確實致電出口商，希望分散拋匯，他以跨年人潮疏散比喻，指出擠在同個捷運站，一定塞得很嚴重，分散人流才能快點回家。

美國總統川普4月上旬宣布對等關稅暫緩90天，各國把握時間與美談判，市場揣測亞幣將被迫升值，強烈預期心理發酵，促使新台幣升勢擴大，5月2日、5月5日盤中更狂飆逾1元，央行總裁楊金龍因而親上火線信心喊話，要匯市失序「到此為止」，隨後公開表示，會記取星星之火可以燎原的教訓。

市場傳出，央行除了緊盯匯市，更致電出口商，希望分散拋匯，避免加強升值壓力。

蔡烱民今天證實此事，他表示，央行有與大型出口商溝通，並非訂定上限，而是希望按照實際投資營運需求，盡量分散拋匯，這不是央行第一次這麼做，幾年前曾經有過相同作法。

蔡烱民比喻，好比跨年晚會結束後，大家如果急著從特定出口離開，一定塞很嚴重，較好的作法是讓人流分散到不同出口，大家可以快速離開，比較快回家。

楊金龍日前也呼籲出口商應該要幫忙，畢竟新台幣匯率強勁升值，會導致出口商從美元換到的新台幣減少，並影響報價，為了自身利益，廠商應該要協助，這才合理。

蔡烱民今天也說，到了5月下旬，已經沒有感受到強烈的新台幣升值預期，市場供需趨於平衡。

跨年晚會 新台幣 央行

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