反駁廢核會讓廠商出走 經濟部：三大廠都在台擴大投資

內政部前部長李鴻源在媒體專訪中指出，台灣廢核後將造成產業出走，經濟部5日發布新聞稿反駁，李鴻源說法「非專家評論」，並以台積電、輝達、超微等國際大廠陸續宣布加碼在台灣投資為證明，顯示科技產業對台灣的信心。

風傳媒報導李鴻源在專訪中指出，台灣廢核後，將造成產業出走。經濟部表示，李鴻源的說法並非專家評論，政府每年檢討電力供需狀況，並妥善規劃整體電源開發，近期包含台積電於法說會宣布持續在台擴大投資、國際大廠輝達（NVIDIA）5月宣布在台設立亞洲總部、晶片大廠超微（AMD）宣布在台南、高雄設置研發據點，顯見業者對台仍具投資信心。

經濟部說明，政府每年定期檢討電力供需狀況，並妥善規劃整體電源開發。以今年為例，預計將有大潭7號機，興達新燃氣1、2號機、台中新燃氣1號機等新建燃氣機組共481.3萬瓩上線，大於核三2號機95.1萬瓩停機所減少的發電量。除了燃氣機組外，也積極推動無碳再生能源，將可充分滿足AI、半導體產業等新增用電需求，確保穩定供電。

經濟部表示，台灣需要的是更多的綠電，因此持續推動太陽光電、離岸風電等成熟綠電，以及發展地熱及小水力等前瞻綠能，並布局氫/氨等新興能源技術，這才是目最重要的國際發展趨勢。

同時也更正李鴻源的電價發言，經濟部說，目前民生電價與工業電價分別為2.77元/度與4.27元/度，並非李鴻源所說的5至7元，而南韓的住宅用電3.96元/度、工業用電4.96元/度，相較之下，台灣的電價還是低於亞鄰競爭對手國，保有競爭優勢。

即使8月23日「核三延役」公投通過，也無法按照公投結果執行，經濟部強調，「核電重啟與否不是公投可以決定」，仍須滿足核安無虞、核廢料可處理的前提下才可使用。