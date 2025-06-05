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醫學中心、區域醫院違勞基法 8月起罰鍰5萬起跳

中央社／ 台北5日電

醫院違反勞基法案件頻傳，勞動部近日考量醫學中心、區域醫院已具有一定規模，將比照上市櫃公司標準，只要違反勞基法工資工時等規定，8月起加重罰鍰，從新台幣5萬元起跳。

根據勞動基準法規定，事業單位若違法，罰鍰金額為2萬至100萬元，但勞動部另外訂有「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，讓縣市政府在進行裁罰時有最低標準可以遵循。

勞動部過去曾在「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」明定，認為上市上櫃公司、實收資本額逾億元的企業及外商，因為已經有相對充沛人資資源去遵守法律，因此，如果違反勞基法中的加班費、7休1、輪班間隔或假日工資等規定，罰鍰都從5萬元起跳。

不過，考量醫院違反勞基法案件頻傳，包含讓護理師超時工作、加班費未給足額等，勞動部近日再度修正「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，將經衛生福利部辦理醫院評鑑評定為「醫學中心」或「區域醫院」醫院比照上市櫃公司標準，8月1日起，只要違法勞基法，罰鍰加重，都從5萬元起跳。

勞動部指出，經衛生福利部辦理醫院評鑑評定為「醫學中心」或「區域醫院」醫院，都屬於具一定規模大型醫療院所，因此決議應課予與現行上市或上櫃事業單位相同程度規範，盼讓一定規模以上事業單位或雇主有所警惕，有效防範違反勞動基準法事件一再發生。

根據勞動部違法雇主查詢系統，去年違法勞基法中加班費規定共有688件、加班工時超過上限有482件、違反一例一休規定有337件。

醫學中心 勞動部 加班費

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