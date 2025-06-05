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創刊27年！知名理財雜誌「Smart智富」月刊將停刊 全面轉型線上服務

聯合新聞網／ 綜合報導
知名理財雜誌《Smart智富》月刊將於2025年12月號發行完畢後，正式停刊，全面轉型線上服務。書店示意圖／ingimage
知名理財雜誌《Smart智富》月刊將於2025年12月號發行完畢後，正式停刊，全面轉型線上服務。書店示意圖／ingimage

知名理財雜誌《Smart智富》月刊將於2025年12月號發行完畢後，正式停刊，全面轉型線上服務。據了解，該雜誌創刊至今已27年，發行超過300多期，內容包含需多與商業、理財相關內容，十分受到讀者歡迎。

《Smart智富》月刊停刊公告指出，「本刊自創刊以來，致力於提供專業財經知識、掌握國際最新脈動、開創投資視野」，隨著閱讀習慣演變與數位轉型趨勢，經評估，《Smart智富》月刊將於2025年12月號發行完畢後，正式停刊，並全面轉型線上服務。

公告稱，《Smart智富》月刊將積極協助處理所有刊物相關的合作項目事宜，確保各方權益無虞，「如有任何疑問或需要協助，請隨時與業務團隊聯繫」。

官網介紹，《Smart智富》月刊於1998年成立，提供讀者專業與全面的投資及財富管理知識，掌握國際最新脈動，開創投資視野，並每月1號出刊，是一本理財入門的工具書。2002年，開始舉辦「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」，是國內首個舉辦基金評選的頒獎活動的媒體。

在博客來網路書店中，其內容簡介指出，《Smart智富》連續五年勇奪金石堂財經月刊年度銷售冠軍，是台灣暢銷的理財類雜誌之一。

《Smart智富》月刊停刊公告。圖／Smart智富月刊提供
《Smart智富》月刊停刊公告。圖／Smart智富月刊提供

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