內政部說清楚 爛尾樓三箭防堵、法定空地課稅未違憲

近期嘉義「臻品舞」建案爛尾事件引發社會關注，為避免類似情形重演、強化消費者購屋保障，內政部地政司司長林家正5日再次強調，已著手研擬強化預售屋履約擔保機制，預計三個月內提出具體改革方案，並同步修正預售屋買賣定型化契約，導入更明確的信託規範與資訊揭露，全面防堵資金遭挪用的風險。

內政部指出，目前方向包括三大重點，第一，明確規範買方所繳價金應專用於實際工程興建項目，以防建案尚未動工或剛開工就已耗盡購屋款；第二，要求賣方於契約中載明信託專戶的機構名稱與帳號，讓買方直接將款項匯入專戶，避免資金被移作他用；第三，簽約時賣方應提供信託權益說明書，協助購屋者清楚掌握自己對信託資金的保障內容。

此外，內政部也研擬透過修法，明定這些信託價金不得遭強制執行，進一步保障買方權益。

內政部說，將儘速邀集行政院消保處、金管會、地方政府及相關公協會討論，以跨部會合作方式加速改革腳步，讓預售制度回歸保障與信任本質。

另一方面，針對外界關注「法定空地是否應課地價稅」議題，內政部則說明，現行土地稅減免規則第9條已規定，無償提供作公眾通行之道路用地可免徵地價稅，但「法定空地」性質不同，屬建築基地一部分，是申請建照時的必要條件，其利益仍歸建築物所有人，因此仍應課稅，憲法法庭亦於2023年作出一致見解，確認現行規定並未違憲。

內政部解釋，地價稅屬地方稅，若將法定空地全面列入減免範圍，勢將影響地方政府財政，必須審慎評估。

針對有立委提案修法免稅，內政部已與財政部及地方政府啟動制度評估，將全面盤點法定空地供公眾通行情況，並研擬合理稅率調整方向，兼顧公共通行利益與地方財源穩定。