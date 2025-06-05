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通膨回落？5月CPI年增率1.55%為四年新低 外食漲3.5%近15個月新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
行政院主計總處5日發布5月消費者物價指數（CPI）年增率為1.55%，外食費漲勢持續擴大，5月漲3.50%，是近15個月新高。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
行政院主計總處5日發布5月消費者物價指數（CPI）年增率為1.55%，外食費漲勢持續擴大，5月漲3.50%，是近15個月新高。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

行政院主計總處5日發布5月消費者物價指數（CPI）年增率為1.55%，漲幅為四年多新低，回落至2%通膨警戒線以下，但外食費漲勢仍持續擴大，5月漲3.50%，是近15個月新高；房租漲勢則有些微收斂，但5月仍漲2.28%，今年前五月通膨率則漲2.04%。

主計總處表示，5月CPI較上年同月漲1.55%，主因肉類、外食費等食物類價格持續上漲，水果價格仍較去年為高，加上房租、掛號費、補習及學習費、汽車保養及修理等費用調升，與受端午節（如個人照顧服務費餽贈禮金及娛樂服務調漲）所在月份不同而影響。

通膨 消費者物價指數 房租

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