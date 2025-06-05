AI正重塑職場生態鏈 PwC報告揭三類工作影響最深

人工智慧（AI）正快速重塑全球職場，PwC 5日發布《2025全球AI職缺動態調查報告》，分析全球六大洲約10億筆職缺資料與數千份企業財報，發現AI不僅讓員工更有效率、更具價值，也帶動薪資與生產力雙成長，尤其具備高階AI技能的員工，2024年平均薪資成長幅度達56%，是2023年25%的兩倍，凸顯企業對AI人才求才若渴。

報告指出，2018至2024年間，受AI影響最大的產業如金融服務與軟體業，其員工生產力提升27%，是受影響最小產業（8.5%）的三倍，薪資也有16.7%的漲幅，遠高於後者的7.9%。

調查亦顯示，即使是容易被AI自動化的職業，如客服人員，其薪資也呈現穩定上升，反映AI不只是取代人力，更重塑工作型態，將重複任務轉向高附加價值工作。

AI也正加速工作技能的更新速度。報告顯示，受AI影響最大的職業如財務分析師，其雇主對技能的需求變化速度，比影響最小的職業（如物理治療師）快66%，遠高於去年的25%。以往一個職位的核心技能可維持4到6年，如今在AI推動下，可能1至2年就得重新調整。

即便全球總職缺數在過去一年減少11.3%，需要高階AI技能的職缺卻逆勢成長7.5%，顯示各行各業積極導入AI，尤其是資通訊、專業服務與金融領域。

資誠企業管理顧問公司執行董事桂竹安提醒，AI已徹底改變產業與技能結構，企業不能只靠高薪搶才，更要投入資源建立員工持續學習機制，才能跟上AI浪潮。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩進一步指出，AI正在企業各層面迅速落地，建議企業把握五大關鍵行動以深化AI應用，首先，全面導入AI實現轉型，創造新收入與競爭優勢；再來是，把AI視為成長策略，企業要善用其開創市場與提高附加價值的潛力。

第三，導入代理式AI，具備自主學習與任務執行能力的代理式AI將成為未來勞動力的重要一環，能帶動組織效率大幅提升；第四，縮小技能落差，建立清晰的員工技能盤點與培訓計畫；第五，建立信任與治理架構，唯有贏得利害關係人信任，AI才能真正創造長遠價值。

PwC指出，AI不只是技術變革，更是企業競爭力重構的起點。掌握AI，將成為未來職場與產業成敗的關鍵分水嶺。