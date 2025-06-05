景順：美元長期貶值期間 通常有利非美股市

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，美元的相對強勢不再由全球利率差異所推動，相反地，外國投資人對以美元計價的資產進行少量分配，以及美元作為「避險」資產的吸引力下降，似乎是近期貶值的主因。從歷史上看，美元長期貶值期間通常有利於非美股市，包括已開發市場與新興市場。近期美元兌亞洲外匯的波動更多是由於投資組合的再平衡所導致。

趙耀庭表示，美元迎來自1974年以來最差的新年度表現，2025年初以來美元已貶值約9.27%。儘管2025年年初至今美元遭到拋售，但其價值仍遠高於長期平均水準，進一步走弱的可能性仍存在；但這並不一定代表美元正面臨結構性的轉變。

這波變化引發市場對美元是否正逐步失去主導地位的疑問，趙耀庭認為，這仍需更多市場觀察。例如，台灣市場的保險業者估計持有約7,000億美元的美國資產，其中僅約一半有進行匯率避險，若投資人開始解除或避險其美元部位，可能引發「雪崩風險」，導致匯率劇烈波動。這可能會增加外匯市場的波動性，或可能預示美元在全球經濟中的角色出現變化。

然而，美元指數(DXY)目前的穩定性與「解放日」之後的大幅下跌及近期美元兌亞洲貨幣的劇烈波動形成對比。趙耀庭表示，今年4月初，G7國家的投資組合正從美國轉向亞洲，實現再平衡，但這不一定代表美元正面臨結構性轉變。長期而言，美元作為全球主要貨幣地位的潛在衰退，主要來自於市場對美國信譽的信心下降。

趙耀庭表示，近期美元的大幅波動讓人回想起英國脫歐和時任首相特拉斯（Liz Truss）危機期間英鎊的走勢。當時英鎊貶值，但儘管經歷導致英國信評下降的危機，英鎊在外匯儲備中擔當的角色在過去十年中仍保持穩定。相較之下，美國的市場深度、經濟規模與多樣性使其處於更有利的位置。