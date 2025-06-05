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台美關稅談判期限將至 政院：雙方磋商持續進行中

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝5日說明，台美關稅談判議題正持續密切溝通中。（路透）
行政院發言人李慧芝5日說明，台美關稅談判議題正持續密切溝通中。（路透）

根據外媒報導，美方關稅談判將在7月9日前加速跟貿易夥伴談判，白宮證實美國貿易代表署（USTR）已致函各貿易夥伴，希望各國在4日前提出貿易談判的最佳提案。行政院發言人李慧芝5日說明，台美關稅談判議題正持續密切溝通中，但鑑於雙方默契關係，尚無法對外說明更多，相關談判除了視訊會議也會有實體磋商，如果有相關進展會適時對外說明。

外界關心台美關稅談判相關進度，李慧芝今日表示，台美就關稅議題持續密集溝通當中，不過因為雙方默契的關係，還沒有辦法跟外界做更多說明。大家都知道，台美溝通除了視訊會議也會有實體磋商，如果有相關進展會適時對外說明。

據了解，台美雙方談判進度仍持續保持密切溝通，對話管道暢通，正聚焦雙方最終需求。知情人士透露，談判過程中往往是先各自提出需求後，再慢慢收攏意見，台美此次談判也依循這樣的原則，有過多次協商並討論聚焦，雙方談判仍在持續中，基於雙方默契，現階段不便對外界多做說明。我方會盡全力與美方談判，要向國人有個交代，同時也要保護國內產業，後續若有相關進展，也將適時對外說明。

白宮3日證實，美國貿易代表署（USTR）已致函各貿易夥伴，希望各國在4日前提出貿易談判的最佳提案，並提醒7月9日為達成協議的最後期限。曾任USTR官員的麥卡錫（Dan McCarthy）分析，台灣、瑞士或以色列可能因為貿易摩擦較少，優先達成貿易安排。

關稅 美國 李慧芝

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