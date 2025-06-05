南山人壽與臺北市南山人壽企業工會 完成協議書簽署

南山人壽與臺北市南山人壽企業工會基於長期合作、相互理解，秉持信任之基礎，經過雙方審慎溝通與討論，對相關業務運作議題達成共識，5日完成協議書簽署。根據協議書內容，將更進一步保障南山人壽業務夥伴的權益，強化彼此尊重互信的良好合作關係，更有助於業務夥伴持續為南山人壽客戶提供優質服務，共同促進南山人壽之業務發展。

此協議書由南山人壽總經理范文偉與臺北市南山人壽企業工會理事長蔡坤穎代表簽署，行政院勞動部勞動關係司司長王厚偉、臺北市勞動局局長王秋冬均到場見證。此協議書經雙方正式簽署用印完成後即日生效，象徵南山人壽與業務夥伴共同合作的新里程碑。

一直以來，南山人壽用心傾聽及了解業務夥伴需求，與業務夥伴間持續保持順暢之溝通管道，加強其權益之維護。南山人壽在審慎評估市場變化、法規與營運目標後，與臺北市南山人壽企業工會歷經多年協商達成多項共識，期望透過此次協議，強化保障南山人壽業務夥伴的權益，穩定業務團隊士氣，促進南山人壽長期穩健的業務發展。

今年是南山人壽「大步向前的一年」，除了持續加大及加深保戶服務的範圍，將更聚焦在健康議題上，期許設計更多元的商品與客戶服務，讓保險的價值不只是事後的理賠，更向前走到事前的預防與健康促進，進而協助及照顧更多保戶，發揮保險業的影響力，彰顯保險服務的價值，讓「未來有備而來」。