全球 CBPR 驗證機制正式實施 國發會：鼓勵企業踴躍申請

國發會5日表示，全球CBPR論壇（Global Cross-Border Privacy Rules Forum）宣布於6月2日正式實施全球CBPR驗證機制，包含台灣等各國企業可向當地當責機構（Accountability Agent）申請全球CBPR標章，用以表彰企業個資管理及保護能力，成為國際受信任資料流通的一員，在資料經濟與AI時代中與世界各國企業並駕齊驅。

國發會鼓勵我國企業踴躍向資策會申請全球CBPR標章，為組織內部的個資保護與管理進行整備，提升自身能力符合國際個資保護水準，確保在接軌受信任資料流通的世界潮流不落人後，提升企業競爭力，以迎向資料經濟與AI創新時代的挑戰。

國發會指出，「跨境隱私規則（Cross-Border Privacy Rules, CBPR）」體系起源自亞太經濟合作會議（APEC），自2022年我國與美國、日本、韓國、菲律賓、新加坡等成立全球CBPR論壇後，近年隨著英國、杜拜金融中心、百慕達、模里西斯加入，論壇成員不再侷限於亞太地區，已逐步擴大至全球範圍。全球CBPR驗證機制為表彰其通行全球的目標，將過往在APEC架構下成員擁有各自不同驗證標章的作法，改以發行跨國一致的全球CBPR標章。

國發會還提到，目前既有通過驗證的國際知名企業，如：Cisco、Cloudflare、Expedia智遊網、GE HealthCare、萬事達卡、Salesforce、Slack、新加坡華僑銀行、新加坡人壽、日本PayPay，及台灣集中保管結算所等，已可取得全球CBPR標章。

此外，我國財團法人資訊工業策進會在2024年獲得全球CBPR論壇認可成為當責機構，對於符合全球CBPR隱私綱領暨計畫要求的企業，擁有正式授予全球CBPR驗證標章的權利。