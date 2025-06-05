快訊

會考志願選填／雙北哪些高中有資優班？英語B++可填這間 報名日期、特殊考點一次看

禁摸錢又摸食物⋯原昨起實施 今轉彎：輔導至攤商接受

LINE免費貼圖8款！毛小孩圖案全在這 「人中哥」生活哏圖心有戚戚焉

全球 CBPR 驗證機制正式實施 國發會：鼓勵企業踴躍申請

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
資策會全球CBPR驗證標章樣式。圖／國發會提供
資策會全球CBPR驗證標章樣式。圖／國發會提供

國發會5日表示，全球CBPR論壇（Global Cross-Border Privacy Rules Forum）宣布於6月2日正式實施全球CBPR驗證機制，包含台灣等各國企業可向當地當責機構（Accountability Agent）申請全球CBPR標章，用以表彰企業個資管理及保護能力，成為國際受信任資料流通的一員，在資料經濟與AI時代中與世界各國企業並駕齊驅。

國發會鼓勵我國企業踴躍向資策會申請全球CBPR標章，為組織內部的個資保護與管理進行整備，提升自身能力符合國際個資保護水準，確保在接軌受信任資料流通的世界潮流不落人後，提升企業競爭力，以迎向資料經濟與AI創新時代的挑戰。

國發會指出，「跨境隱私規則（Cross-Border Privacy Rules, CBPR）」體系起源自亞太經濟合作會議（APEC），自2022年我國與美國、日本、韓國、菲律賓、新加坡等成立全球CBPR論壇後，近年隨著英國、杜拜金融中心、百慕達、模里西斯加入，論壇成員不再侷限於亞太地區，已逐步擴大至全球範圍。全球CBPR驗證機制為表彰其通行全球的目標，將過往在APEC架構下成員擁有各自不同驗證標章的作法，改以發行跨國一致的全球CBPR標章。

國發會還提到，目前既有通過驗證的國際知名企業，如：Cisco、Cloudflare、Expedia智遊網、GE HealthCare、萬事達卡、Salesforce、Slack、新加坡華僑銀行、新加坡人壽、日本PayPay，及台灣集中保管結算所等，已可取得全球CBPR標章。

此外，我國財團法人資訊工業策進會在2024年獲得全球CBPR論壇認可成為當責機構，對於符合全球CBPR隱私綱領暨計畫要求的企業，擁有正式授予全球CBPR驗證標章的權利。

日本 新加坡 國發會

延伸閱讀

高中生造假遭撤銷醫科正取 專家籲揭露個資防外洩風險

花蓮震後還要面臨台鐵漲價 縣長徐榛蔚：未來會官逼民反

台鐵票價調漲 花縣府研議申請花東基金補貼票價

專訪／季忠平攜雙胞兒離台出走新加坡 陳明真隔海望照片落淚

相關新聞

台美關稅談判期限將至 政院：雙方磋商持續進行中

根據外媒報導，美方關稅談判將在7月9日前加速跟貿易夥伴談判，白宮證實美國貿易代表署（USTR）已致函各貿易夥伴，希望各國...

鄧白氏發布台灣關稅影響白皮書 五大高風險產業一次看

美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）5日發布《2025台灣出口關稅影響白皮書》，揭示出口導向產業面臨的潛在壓力...

網傳勞保局大清查職業工會300萬人？勞動部揭真相

近日網傳一則消息，指勞動部勞保局日前宣布，將全面清查全台逾300萬掛名職業工會勞工，YouTuber勞保達人「萃智靈光」...

全球 CBPR 驗證機制正式實施 國發會：鼓勵企業踴躍申請

國發會5日表示，全球CBPR論壇（Global Cross-Border Privacy Rules Forum）宣布於...

台灣最新50大富豪出爐！富邦蔡家兄弟重回首富 林百里退居第2

知名財經雜誌富比世（Forbes）4日公布2025年台灣50大富豪榜，富邦金控的蔡明忠與蔡明興兄弟重返榜首，廣達董事長林...

對企業影響大 金寶總裁許勝雄喊話：中央銀行有責任穩定匯率

金寶（2312）總裁許勝雄今天出席國立台灣師範大學103年校慶典禮，他表示，對等關稅政府要去談，匯率的影響則對企業更大，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。