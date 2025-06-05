鄧白氏發布台灣關稅影響白皮書 五大高風險產業一次看
美商鄧白氏（Dun & Bradstreet）5日發布《2025台灣出口關稅影響白皮書》，揭示出口導向產業面臨的潛在壓力與轉型機會。其中五大關稅高風險產業為：鋼鐵及其製品、機械設備、電機電子設備、交通工具及零件、以及橡膠製品。這些產業不僅直接受到美國加徵關稅影響，還須承擔如反傾銷稅、供應鏈成本外溢與國際替代風險等連鎖效應。
鄧白氏關稅風險敏感指數 (TVS)：五大高風險產業須即時應變
本次《2025台灣出口關稅影響白皮書》採用鄧白氏開發的關稅風險敏感指數 (TVS) 模型，透過四大維度包含關稅衝擊幅度、對美出口依賴度、出口多元化機會、美國供應商集中度，全面評估超過2,900項出口商品的風險程度。TVS 分數越高，代表商品越容易受到關稅政策衝擊，企業在價格、毛利與市場替代性的壓力也越大。
根據關稅風險敏感指數（TVS）分析台灣近年出口情況，五大關稅高風險產業為：鋼鐵及其製品、機械設備、電機電子設備、交通工具及零件、以及橡膠製品。這些產業不僅直接受到美國加徵關稅的影響，還須承擔如反傾銷稅、供應鏈成本外溢與國際替代風險等連鎖效應。
以鋼鐵為例，其在台灣對美出口中高度集中，且面臨關稅提高衝擊，加上缺乏有效替代市場，使得企業利潤空間嚴重受限。機械與電子產品方面，雖半導體部分獲關稅豁免，但嵌入式產品如伺服器與電信設備仍被課稅，恐削弱台灣在精密科技供應鏈的核心地位。
出口市場重塑：新興市場成為企業出口市場多元化焦點
台灣出口商正積極開拓如越南、馬來西亞、印度與墨西哥等新興市場，作為供應鏈重組與市場分散的輔助選擇。其中，台灣對印度與墨西哥近五年出口成長率皆突破19%，反映潛力不容忽視。不過，白皮書亦提醒，雖然東協、南亞及南美新興市場成長，仍有雙邊自由貿易協定(FTA) 缺乏、基礎建設與需求規模等結構性問題，意味著台灣需精準選擇具契合度之目標市場，進行有策略的多元化推進。
美國近期宣布暫緩實施「對等關稅」90天，全球各國持續積極的貿易談判，都顯示現行關稅制度可能隨時出現重大調整。鄧白氏建議企業可依據三步驟強化出口韌性：第一，識別風險：應用關稅風險敏感指數（TVS）工具，精準找出產品在美方供應鏈中所受影響程度。再則，建立彈性：多元化出口市場與供應來源，調整產品結構，以降低單點依賴。最後，提前佈局：結合查詢趨勢與出口數據，搶先切入具潛力的利基產業或新興市場。
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