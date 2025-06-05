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網傳勞保局大清查職業工會300萬人？勞動部揭真相

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部官員5日受訪時澄清，事實上，最近勞保局辦理的是「例行性抽查」而非全面清查，透過職業工會參加勞保人數應為186萬餘人。聯合報系資料照
勞動部官員5日受訪時澄清，事實上，最近勞保局辦理的是「例行性抽查」而非全面清查，透過職業工會參加勞保人數應為186萬餘人。聯合報系資料照

近日網傳一則消息，指勞動部勞保局日前宣布，將全面清查全台逾300萬掛名職業工會勞工，YouTuber勞保達人「萃智靈光」也在影片中討論此事。勞動部官員5日受訪時澄清，事實上，最近勞保局辦理的是「例行性抽查」而非全面清查，透過職業工會參加勞保人數應為186萬餘人。

網路消息指出，勞保局針對掛保在職業工會的300萬名勞工展開大規模清查，YouTuber「萃智靈光」說明，勞保局此次的清查，目的是為何想確保每位透過職業工會加保的勞工，都是真的有在工作，而且符合工會的加保資格，並特別清查「年金殭屍」，避免有民眾鑽漏洞。

勞動部官員受訪時表示，該則消息不盡然正確，但宣導內容不盡然錯誤。事實上，最近勞保局辦理的是「例行性抽查」而非全面清查，並且透過職業工會參加勞保人數，全台應為186萬餘人，而非300萬人。

勞動部官員指出，透過職業工會來加入勞保，截至3月底共186萬餘人；全台投保勞保的人數，截至3月底為1,047萬8,991人，多數勞工由公司投保勞保。無一定雇主勞工或自營作業者，必須先成為某職業工會會員，再透過職業工會參加勞保；勞工若後來不再從事原工作，或退出工會，就必須退保。

另外，YouTuber「萃智靈光」提到，勞保局特別清查「年金殭屍」，也就是那些其實已經過世了，但是家屬卻沒有通報死亡，還在偷偷冒領年金的人；他列出幾種情況，指勞保局認為，沒有實際從事該行業工作，或者不符合無固定雇主、自營作業者的條件，就很有可能會被退保，一旦被退保，之前累積的年資會歸零，保費也拿不回來，所有的勞保福利一筆勾銷。

對此，勞動部官員說，勞工保險、就業保險及勞工職業災害保險是在職保險，必須是實際從事工作者才能參加。依規定，無一定雇主或自營作業的職業勞工，才能由本業的職業工會參加勞、災保。沒有工作或暫時退出勞動市場的民眾，不能參加勞保，投保單位也不能讓不合規定的民眾掛名加保。

勞動部官員重申，最近勞保局辦理的是「例行性抽查」而非全面清查。勞保局原本就會不定期進行例行抽查，確認在職業工會投保的勞工實際工作情況，是否真的符合投保規定；如果接獲檢舉，也會進一步查核。

勞動部官員表示，透過例行性抽查或接獲檢舉的查核，若有勞工不符合資格，除了要求退保，也會查明不符合資格的投保期間有多久，這段時間不計入勞保投保年資，當時繳交的保費也不會退還。勞保局並未統計一年有多少不符合資格者在職業工會投保，不過提醒民眾多加留意規範。

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