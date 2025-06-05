富比世台灣50大富豪出爐 富邦蔡家重回榜首

根據美國雜誌「富比世」（Forbes）公布的2025年台灣50大富豪榜，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興兄弟，財富增加32億美元至139億美元，一舉奪回榜首。

台灣半導體業持續蓬勃發展，帶動2024年經濟成長率來到4.6%，創下3年來新高，而新台幣升值，推升台灣50大富豪總財富從去年的1740億美元增加至1970億美元，年增13%。

今年有36位上榜者財富增加，榜單「前段班」重新洗牌。富邦金控股價年漲16%，部分受惠於銀行業務擴張。

去年的台灣首富、廣達電腦集團董事長林百里淨資產增加8%來到126億美元，今年退居第2。筆記型電腦和人工智慧（AI）伺服器製造商廣達與美國量子處理器公司Rigetti Computing今年2月展開合作，攜手開發超導量子運算技術。

國泰金控董事長蔡宏圖與董事蔡政達兄弟，今年財富達109億美元，名次上升兩位來到第3。

分別持有中信金控與凱基金控股份的辜仲諒與辜仲瑩兄弟，成為財富成長率最高的富豪。兩人財富分別翻倍躍升至47億美元與33億美元。

今年的榜單有3個新面孔，其中2位來自當紅的AI伺服器產業。

川湖科技旗下伺服器滑軌製造商King Slide創辦人暨董事長林聰吉，以29億美元身價首度入榜，排名第24。受惠AI資料中心建置熱潮，半導體散熱元件製造商健策精密工業董事長趙宗信和董事趙永昌兄弟亦首度進榜。第3位榜單新人是工業機器人減速機供應商台灣精銳科技創辦人暨董事長張重興。

今年有4人跌出去年富比世前50大富豪榜單，其中特別值得注意的是台塑企業總裁王文淵與董事王文潮兄弟，兩人是受到全球化學產業發展受阻影響。

2025年富比世台灣50大富豪榜前10名如下：

1：蔡明忠、蔡明興，139億美元

2：林百里，126億美元

3：蔡宏圖、蔡政達，109億美元

4：鴻海科技集團創辦人郭台銘，105億美元

5：頂新集團魏應州、魏應交、魏應充、魏應行，90億美元

6：鞋業集團宏福實業創辦人張聰淵，83億美元

7：日月光董事長張虔生、副董事長張洪本，79億美元

8：旺旺集團創辦人蔡衍明，69億美元

9：國巨集團董事長陳泰銘，61億美元

10：潤泰企業集團總裁尹衍樑，56億美元