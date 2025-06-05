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對企業影響大 金寶總裁許勝雄喊話：中央銀行有責任穩定匯率

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
金寶總裁許勝雄表示，對等關稅政府要去談，匯率的影響則對企業更大，中央銀行有責任穩定匯率，「穩定且有競爭力的匯率，政府應該去做。」本報資料照片
金寶總裁許勝雄表示，對等關稅政府要去談，匯率的影響則對企業更大，中央銀行有責任穩定匯率，「穩定且有競爭力的匯率，政府應該去做。」本報資料照片

金寶（2312）總裁許勝雄今天出席國立台灣師範大學103年校慶典禮，他表示，對等關稅政府要去談，匯率的影響則對企業更大，中央銀行有責任穩定匯率，「穩定且有競爭力的匯率，政府應該去做。」

許勝雄今天接受媒體聯訪時表示，外界都說美國總統川普是最大的黑天鵝，對等關稅政府要努力去談判，匯率的影響則對企業更大，如果匯率結構無法支撐企業競爭力、獲利，那則無法談永續；又台灣是海島型經濟仰賴出口，匯率若無法支持獲利，對國際競爭力也會有影響。

許勝雄說，中央銀行有責任穩定匯率，央行雖說不干預，要讓市場機制去決定，但穩定的貨幣才能讓投資環境獲得信賴、才能招商引資，「穩定且有競爭力的匯率，政府應該去做。」

又金寶近日舉行股東常會，全面改選董事，許勝雄也交棒董座職務給其獨子許介立，完成集團交棒傳承計畫。許勝雄說，經營者的責任是塑造好的經營發展環境，讓有能力、理想、抱負的同仁，透過組織發揮；經營者最重要的事，則是培育更多接棒人才，並做好用人、育人、留才。

許勝雄表示，過去很多人是為了三餐溫飽去工作，現在多數人已不為三斗米折腰，而是看工作能不能發揮所長，企業要一代接一代，做得更好、更永續，是企業經營者的責任。

金寶 許勝雄 匯率

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