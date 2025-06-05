新加坡國營基金 淡馬錫大縮新創投資

主權基金議題近來在國內引發關注，新加坡經驗也成為政府借鏡對象之一。不過，受到利率上升和部分投資失敗收場，新加坡國營基金淡馬錫已大幅削減新創公司投資，投資規模三年縮水近九成。

英國金融時報報導，淡馬錫對高風險未上市公司的看法日益悲觀，認為這些公司掛牌上市難度已上升。

資料供應商Tracxn數據顯示，二○二一年淡馬錫的新創公司投資達到四十四億美元，去年降至五點○九億美元，今年承諾的投資僅七千萬美元。

另一方面，淡馬錫的未上市公司首輪投資數量，也從二○二一年的八十二筆降至去年的十一筆。消息人士說，淡馬錫將繼續透過創投基金間接投資新創企業，但直接投資目標已轉向較接近掛牌上市的業者，承諾投資規模則增加。

一連串新創公司倒閉已促使淡馬錫減記數億美元，例如二○二二年加密幣交易所FTX聲請破產導致其減記二點七五億美元投資。同樣獲得淡馬錫大舉投資的印尼農業科技業者eFishery，則涉嫌浮報營收與獲利數據。

其他獲得淡馬錫投資但近幾年倒閉的新創公司，還有新加坡電子商務事業Zilingo、基因療法業者Locanabio、Pear Therapeutics及生技公司Tessa Therapeutics。但這不代表淡馬錫缺乏成功經驗，中國大陸電子商務集團阿里巴巴、荷蘭支付業者Adyen、美國餐點外送公司DoorDash及印度Zomato母公司Eternal，都是獲得淡馬錫投資的成功新創企業。