永豐餘志工 搭草牆守護鐵橋濕地

永豐餘推動濕地生態環境保育，廿年來持續為高雄大樹舊鐵橋濕地注入源源不絕的生命活水，日前舉辦「低碳志工假期」，以實際環保行動呼應世界環境日。

包含永豐餘、中華紙漿、申豐特用應材與永豐紙業的卅多名員工，秉持著永豐餘廢棄物循環再利用的ＤＮＡ，抵達濕地後首先動手製作「草牆」。因為草牆材料來自濕地移除的外來雜草，而廢棄草牆分解後又可回歸到濕地的自然循環。廣達百公頃的濕地，草牆可當作休憩處，為遊客遮蔭避雨，又可拉開人與鳥的距離，執行生態監測，可說一舉數得。

永豐餘同仁們將雜草割除並捆綁，再把草束掛在回收木架上，體驗著原始生態工藝，分工合作完成草牆。隨後透過望遠鏡，幸運觀察到保育類鳥類—水雉，代表棲地復育有成，同仁也感到振奮。

參與的永豐餘員工表示，搭大眾運輸工具到濕地，利用回收廢棄物製作草牆、享用及購買在地產品，促進大樹觀光產業，真正體會低碳志工意義並了解永豐餘的環境保護努力。

舊鐵橋濕地為地方級重要濕地，二○○五年在永豐餘學院院長何壽川的支持下，由永豐餘旗下中華紙漿久堂廠挹注九成的珍貴水源，廿年來供水不間斷。二○二四年起，永豐餘參與高雄市政府與高雄市野鳥學會的認養計畫，為此，國際濕地科學家學會去年首度頒發「濕地卓越貢獻獎」給何壽川，表彰他對舊鐵橋濕地的貢獻。

永豐餘也和高雄市政府、水利署等專家學者合作，推動亞洲首例人工濕地碳匯提升計畫，未來將提出台灣首個淡水濕地減碳方法學，估算舊鐵橋濕地碳匯量，打造永續環境資產。