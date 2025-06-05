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勞保基金大虧 勞動部長稱規模仍上兆元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部長洪申翰。記者蘇健忠／攝影
勞動部長洪申翰。記者蘇健忠／攝影

美國關稅戰導致股市動盪，勞動基金今年截至四月慘賠一九九○億元，其中勞保基金虧損三三一點二億元引發外界關切。勞動部洪申翰昨說，勞動基金收益確實受地緣政治、美國關稅影響，但目前勞保基金水位仍維持上兆規模，而新制勞退金有保證收益機制，勞保也是確定給付制，基金投資收益的波動不會影響勞工給付，勞工不用擔心。

立院衛環委員會昨邀請洪申翰針對「勞工退休金制度改革，含勞保、勞退執行現況」專題報告。針對勞動基金運用局日前公布四月投資運用績效，整體勞動基金四月慘賠近一三四九億元，洪申翰說，除持續撥補勞保基金，勞動部也透過鼓勵中高齡或高齡者就業、納保，強化納保跟給付上的審核，督促雇主確實為勞工投保、核實投保薪資，各種方式盡量維持勞保基金水位。

不過，根據勞動部年初公布的最新精算報告，勞保基金用罄大限自二○二八年延至二○三一年，潛藏負債增至十三點二三兆元。立委楊曜說，勞保財務破洞只會愈來愈大，總有一天要面對，財政收支劃分法修正會不會影響明年度的政府撥補預算？

洪申翰表示，因勞保撥補不屬於法定支出，的確可能受影響，但勞動部會盡力爭取維持和過去至少相近的撥補金額。但楊曜認為，若政府負最終支付責任入法，撥補就可以變法定支出，與其空口說白話，告訴民眾「政府在勞保不會倒」，倒不如明文入法。

立委陳昭姿則說，不反對撥補，但不該當作唯一解，撥補一年拖過一年只是展現政府鴕鳥心態，且撥補再多也會被通膨侵蝕，再者，前幾年能靠基金投資報酬高，「但今年可以如此嗎」？

洪申翰指出，撥補很重要，但不是只有撥補，各種方式都在進行，勞動部對負最終支付責任入法持開放態度，但不管有沒有入法，政府都會負起勞保的財務責任。此外，他也允諾將研議提高投保級距上限可行性。

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