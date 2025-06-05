勞保基金水位仍逾兆元 前四月大虧…免驚

勞動基金前四月大虧1,989.9億元，其中勞保基金虧331.2億元。勞動部長洪申翰昨（4）日表示，勞退有保證收益機制，勞保也是確定給付制，勞保基金規模仍在兆元以上，勞工不用擔心。

據統計，勞動基金今年截至4月底，運用規模為7兆1,033.6億元，前四月虧損1,989.9億元，收益率為負2.9%；4月單月虧損1,348.8億元。新制勞退基金前四月虧損1,305.4億元，以參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工帳面虧損約10,103元。

外界關注，勞動基金虧損，影響勞保財務，政府除撥補外是否有其他辦法？洪申翰表示，近期勞動基金績效因地緣政治、美國關稅議題而受到影響，不過目前勞保基金水位仍維持兆元以上規模，勞工不用擔心。

洪申翰提到，除了撥補外，勞動部鼓勵中高齡或高齡者就業，也強化納保跟給付審核，並督促雇主要確實幫員工投保，亦透過核實投保薪資等各種方式，希望盡力維持基金水位，確保勞工權益。

洪申翰說明，過去一段時間因美國關稅影響，勞動基金收益有些波動，但在勞退保障收益機制下，有確保累積的收益不低於銀行兩年期定存利率的保障收益。勞保則是確定給付制，基金收益波動不會影響勞保給付金額。勞金局長蘇郁卿表示，勞動基金運用是以長期來觀察，會持續關注市場變化。