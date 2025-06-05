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勞長：旅宿移工開放沒時間表 三原則下周全思考

經濟日報／ 記者歐芯萌余弦妙／台北報導
勞動部長洪申翰4日表示，確實有與觀光署交換意見，但跨國勞動力政策是由勞動部主政，目前沒有時間表，會在三原則下周全思考。聯合報系資料照
勞動部長洪申翰4日表示，確實有與觀光署交換意見，但跨國勞動力政策是由勞動部主政，目前沒有時間表，會在三原則下周全思考。聯合報系資料照

交通部觀光署日前表示，預計今年下半年開放旅宿業引進移工勞動部長洪申翰昨（4）日表示，確實有與觀光署交換意見，但跨國勞動力政策是由勞動部主政，目前沒有時間表，會在三原則下周全思考。

是否部會不同調？觀光署表示，會持續向勞動部爭取多面向放寬外籍人力，將朝期限放寬（如期限將屆者如何延續不中斷）、條件放寬（如增加學校名冊）等方向研議，擴大外籍人力來源人數，以利儘速補足人力。

立法院社福衛環委員會昨日邀請勞動部專題報告「勞工退休金制度改革，含勞保、勞退執行現況」。因觀光署先前宣布，預計下半年開放旅宿業引進移工，媒體會前聯訪洪申翰，關注相關進度及衝擊評估。

洪申翰表示，旅宿業開放移工還在研商跟規劃階段，正在檢討整體跨國勞動力政策，希望在三大原則下推動。第一，希望開放移工同時，要避免影響本國勞工就業機會，也希望促成雇主為本勞加薪，提升勞動條件。

第二，希望產業能有充足勞動力可運用，也有助企業、雇主留才，來穩定人事；第三，希望提升政府在外籍勞工評估過程的角色跟功能，進一步確保移工權益。三大原則在評估跨國勞動力政策時都會審慎思考。

洪申翰提到，服務業、旅宿業相對於製造業，在產業特性跟勞動條件上不太一樣，會有更多評估面向。

至於旅宿業移工具體開放時程，洪申翰說，「目前沒有設定特定的時間表。」確實有與觀光署、相關目的事業主管機關交換意見，不過跨國勞動力政策仍由勞動部主政。

觀光署評估，目前旅宿業缺工人數估約5,000、6,000人，目前可透過三管道引入外籍學生來填補勞動缺口，然而外籍實習生審核通過者也不到500人；觀光科系僑外生僅一人申請；非觀光科系僑外生受訓80小時，也僅10餘人申請通過，狀況並不理想。旅宿業缺工並非所有缺口都由外籍人力補足，也希望本國人力投入，未來將與勞動部合作，並遵循行政院指示，在不影響本國人力權益下辦理各項人力進用。

觀光 移工 勞動部

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