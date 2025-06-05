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最低稅率調高 不涉及報復稅…財長：不會踩美國「大而美法案」紅線

經濟日報／ 記者葉卉軒邱琮皓／台北報導
財長莊翠雲4日表示，主權基金部分要看美國如何界定；最低稅率調升不符合歧視性外國定義。言下之意，不會因此踩到紅線。圖／聯合報系資料庫
財長莊翠雲4日表示，主權基金部分要看美國如何界定；最低稅率調升不符合歧視性外國定義。言下之意，不會因此踩到紅線。圖／聯合報系資料庫

美國「大而美法案」中包含第899條「報復稅」條款，外界關注，台灣正推動主權基金、也正規劃調高跨國企業最低稅率，是否受衝擊？財長莊翠雲昨（4）日表示，主權基金部分要看美國如何界定；最低稅率調升不符合歧視性外國定義。言下之意，不會因此踩到紅線。

「大而美法案」（The One Big Beautiful Bill Act）中的第899條，外界視為報復稅條款，外媒初步分析，課稅對象可能涵蓋主權基金，同時劍指經濟合作暨發展組織（OECD）全球最低稅負制（GMT）、數位稅等，對美國企業施行這些制度者將被視為「歧視性外國」。

賴清德總統日前宣布台灣將成立主權基金，財經部會正如火如荼籌備，民進黨立委鍾佳濱昨日在立法院財政委員會關注，主權基金操作是否會踩到報復稅紅線？莊翠雲回應，還要觀察美國如何界定，未來操作會觀察899條款適用情形，並評估在美國從事主權基金相關投資財務操作是否適當。

鍾佳濱也關注，台灣即將調高企業最低稅負（AMT）稅率，由於這項調整主要是配合OECD推動GMT而推動，會不會也因此被視為「歧視性外國」？

莊翠雲指出，台灣擬將符合GMT適用門檻的跨國企業集團所適用的AMT稅率，自12％調高至15％，她認為並不符合歧視性外國定義，台灣尚未完全導入GMT。

美國 主權基金

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