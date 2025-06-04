主權基金遇美國899條款 會有課稅問題？財長莊翠雲這麼說

台灣將成立主權基金，財政部長莊翠雲4日表示，未來主權基金操作會觀察美國899條款適用情形，並且評估在美國做主權基金相關投資的財務操作是否適當，以及賦稅上的負擔。

立法院財委會審查民眾黨團提案「要求行政院立即足額撥付一般性補助款」，民進黨立委鍾佳濱關心美國稅改新制《偉大美麗法案》，其中899號涉及從美國投資匯出會被課稅，台灣是否會被界定為「歧視性外國」。對此，莊翠雲答詢表示，要看美國界定。

莊翠雲指出，雖然台灣即將實施跨國企業的最低稅負，從12%到15%，也並不符合歧視性外國，台灣實施的AMT亦還未達GMT的階段。賦稅署長宋秀玲說明，歧視性待遇是針對數位服務稅與最低負制並非對全球性的最低稅負制。

鍾佳濱還問，未來設立主權基金，投資美債，匯回台灣會不會遇到899號的問題？莊翠雲答詢說，這要看最後界定如何和台灣實際執行情形，財政部會深入了解899條款實質內容，以及對台灣的影響。

鍾佳濱並請財政部評估美國稅改新案《偉大美麗法案》對我國影響幅度及研議降低衝擊方案，並一個月提出書面報告。對此，莊翠雲也當場允諾並表示同意。