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川普關稅影響？彰化縣無薪假440人 機械廠商占約一半

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣鹿港鎮頂番婆地區的水五金產業興盛，業者用大型汲水器模型為地標，美國總統川普祭出關稅大刀，由於給了90天寬限期，業者忙著趕工。圖／聯合報系資料照片
彰化縣鹿港鎮頂番婆地區的水五金產業興盛，業者用大型汲水器模型為地標，美國總統川普祭出關稅大刀，由於給了90天寬限期，業者忙著趕工。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普揮舞關稅大刀，對於傳產重鎮的彰化縣影響受到關切，據彰化縣政府勞工處表示，上周為止，彰化縣放無薪假的廠商共14家、員工440人，其中以機械設備5家200人最多，至於金屬業類只有1家7人，由於相關產業經營問題早已存在，不一定與川普關稅問題有關。

縣府勞工處指出，在疫情時，政府對於放無薪假的廠商提供補助，因此通報意願比較高，但疫情過後，沒有補助，通報數相對減少，因此目前資料上的無薪假人數，應該比實際數字較低。

彰化縣鹿港頂番婆水五金產業專區有「水龍頭故鄉」美稱，約有400家廠商、就業人口達18000人，美國總統川普今年四月初， 宣布將對台灣徵收32%對等關稅時，讓業者一度陷入愁雲慘霧，原預估關廠及無薪假會增加。

不過，彰化縣水五金產業發展協會理事長張成烈說，由於後來美國給出90天寬限期，由於時間緊迫，現在業界紛紛趕工，工人都請不到了，哪有可能去裁員或者放無薪假，至於未來如何走下去，則仍須看台美關稅談判的實際狀況，再做因應。

彰化縣鹿港鎮頂番婆地區擁有全台最大水五金產業，美國總統川普祭出關稅大刀，由於給了90天寬限期，業者忙著趕工。照片／彰化縣環保聯盟提供
彰化縣鹿港鎮頂番婆地區擁有全台最大水五金產業，美國總統川普祭出關稅大刀，由於給了90天寬限期，業者忙著趕工。照片／彰化縣環保聯盟提供
彰化縣鹿港鎮頂番婆地區的水五金產業興盛，業者用大型汲水器模型為地標，美國總統川普祭出關稅大刀，由於給了90天寬限期，業者忙著趕工。圖／聯合報系資料照片
彰化縣鹿港鎮頂番婆地區的水五金產業興盛，業者用大型汲水器模型為地標，美國總統川普祭出關稅大刀，由於給了90天寬限期，業者忙著趕工。圖／聯合報系資料照片
彰化縣鹿港鎮頂番婆地區的水五金產業興盛，業者用大型汲水器模型為地標，美國總統川普祭出關稅大刀，由於給了90天寬限期，業者忙著趕工。圖／聯合報系資料照片
彰化縣鹿港鎮頂番婆地區的水五金產業興盛，業者用大型汲水器模型為地標，美國總統川普祭出關稅大刀，由於給了90天寬限期，業者忙著趕工。圖／聯合報系資料照片
彰化縣鹿港鎮頂番婆地區的水五金產業興盛，業者用大型汲水器模型為地標，美國總統川普祭出關稅大刀，由於給了90天寬限期，業者忙著趕工。圖／聯合報系資料照片
彰化縣鹿港鎮頂番婆地區的水五金產業興盛，業者用大型汲水器模型為地標，美國總統川普祭出關稅大刀，由於給了90天寬限期，業者忙著趕工。圖／聯合報系資料照片

美國 川普

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