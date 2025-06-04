國發會公布地方創生獎勵金獲獎團隊 43組各獲35萬元獎金

為鼓勵青年返鄉、推動地方永續發展，國發會4日公布今年度43組「獎勵青年投入地方創生行動計畫」獲選名單，每隊提供35萬元獎勵金，並搭配系統化輔導、專業課程與資源鏈結，協助青年從理想到實踐，讓創生行動真正落地生根。

國發會表示，獎勵金計畫為返鄉、留鄉青年奠定堅實基礎，透過長期陪伴與在地培力，支持團隊發展具規模與永續性的行動方案，期望串聯地方團體，強化地方特色，並透過創新產品與服務，豐富在地生活與文化體驗。入選團隊遍布全台，各自根據在地需求，展現多元創意與公益精神，形塑兼具經濟效益與社會價值的地方發展新樣貌。

高雄市那瑪夏區「迎蜂有限公司」提出「蜂回山中見」計畫，結合AI科技與在地知識，復育稀有的台灣特有種黃紋無螫峰，作為地方生態、文化與經濟串連的象徵物種。團隊具備生態調查與物種監測專業，將藉本計畫開發結合原民文化之生態遊程、培訓在地青年成為導覽員，並強化品牌經營、市場行銷與未來對接企業ESG生態服務潛力。

南投縣中寮鄉「郡碩農創有限公司」提出「烘然智得」計畫，導入生質能源與AR導覽，創新傳統龍眼柴燒工藝，提升能源效率並傳承農村技藝；「金材商號」則以「中寮創生．新伙寮源」計畫，回收龍眼與柑橘修枝，開發「再生柴火組」，並結合披薩窯烤體驗與深度旅遊。藉由科技賦能、循環設計與社區共創，展現地方產業的永續潛力，也讓農村故事透過創意與互動被更多人看見。

屏東縣內埔鄉「太甜創製社」以「山腳下的物產與漫畫」計畫，將地方租書店轉變地方物產加工銷售之窗口，結合地方農業文化與本土漫畫IP，透過跨族群料理與淺山植物採集工作坊，開發可可、鳳梨、檸檬等加工商品，並以插畫包裝傳遞在地故事，推出「漫畫×物產禮盒」，創造農產與文化的永續發展機會。

新竹縣芎林鄉「茱奇里山生活工作室」，結合手作工藝、社區參與及生態理念，以鹿寮坑在地原生植物，開發桂竹藍胎杯墊、小山棕掃把、橘花蜂蠟月桃蠟燭與護唇膏等商品，傳承耆老智慧並創造村民就業機會。計畫亦建立文化資料庫與體驗活動，提升社區凝聚力，發展具品牌力的永續經濟模式，展現青年深耕地方的創新與實踐力。

國發會表示，此次計畫除提供每隊35萬元獎勵金外，更導入專業培力課程、輔導與資源鏈結，協助青年團隊建立永續營運模式。透過系統化的養成機制，讓青年創業者不只是「做一件事」，而是能夠「留在地方、永續發展」。

43組獲選團隊分布全台各地，從都會到偏鄉、從科技到農食，展現青年投入地方的創造力與行動力，更回應「均衡台灣」政策目標，以公益、永續與共好為核心價值，推動地方創生真正走入生活，成為支持地方經濟與社會韌性的關鍵力量。