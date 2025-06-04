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加拿大代表：台灣為全球供應鏈要角 盼強化雙邊經貿

中央社／ 台北4日電
加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（左2）4日出席「2025加拿大國慶日」記者會表示，這是全球最大規模的海外加拿大國慶慶典，將吸引萬人參加，也象徵台灣與加拿大的友情。圖／中央社
加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（左2）4日出席「2025加拿大國慶日」記者會表示，這是全球最大規模的海外加拿大國慶慶典，將吸引萬人參加，也象徵台灣與加拿大的友情。圖／中央社

台灣加拿大商會將舉辦加拿大國慶活動，加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民表示，這是全球最大規模的海外加拿大國慶活動，也象徵台加雙方友情。面對美國關稅變局，倪傑民指出，台灣是加拿大在印太地區重要夥伴，並在全球供應鏈扮演要角，盼強化雙邊經貿關係。

「2025 加拿大國慶日」由台灣加拿大商會主辦，6月28日將於台北市客家文化主題公園舉行，藉此慶祝7月1日加拿大國慶日。加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）今天出席記者會致詞表示，這是全球最大規模的海外加拿大國慶慶典，將吸引萬人參加，也象徵台灣與加拿大的友情。

加拿大商會主席湯普森（Brandon Thompson）表示，今年活動亮點包括現場音樂舞台表演、加拿大及國際美食市集和親子互動體驗區，以及曲棍球、冰壺和布袋球等加拿大特色運動體驗，邀請民眾一起穿上象徵加拿大的紅與白參與。

美國總統川普實施關稅政策增添全球經貿不確定性，倪傑民會後受訪表示，美國實施關稅政策，並採取保護主義政策，加拿大官方和企業了解到需要與其他國家建立更強壯的經貿關係，台灣是加拿大在印太地區重要的夥伴，台灣微電子、半導體、感測器和汽車零組件等產業非常重要，「台灣在全球供應鏈扮演關鍵的角色」。

倪傑民指出，加拿大致力與台灣在經貿、創新等領域建立更緊密關係，此刻面對美國經貿政策變化，更加凸顯加拿大強化與台灣關係的重要性；台灣政府和企業也積極建立多邊經貿關係，而非全部依賴單一特定的市場，採取分散市場策略也是台灣與加拿大的共同點。

談及雙方投資，倪傑民表示，加拿大在台灣最大投資項目為再生能源，包括海龍離岸風電、加拿大退休基金皆有參與相關風力建設，除了離岸風電重大投資案，加拿大也聚焦再生能源、碳捕捉利用及封存、氫氣、液化天然氣（LNG）和地熱等領域，台灣和加拿大在減碳時程一致，希望減少化石燃料使用，雙邊可朝相同目標共同努力。

離岸風電 關稅 經貿 川普 加拿大 再生能源

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