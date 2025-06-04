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全球局勢複雜多變 資誠點出家族企業轉型三步驟

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
資誠人才與組織變革趨勢交流研討會合照。圖／業者提供
資誠人才與組織變革趨勢交流研討會合照。圖／業者提供

在全球經貿不確定性加劇之際，資誠企業管理顧問公司日前舉辦「人才與組織變革趨勢交流研討會」，以「創新與韌性：在全球經貿風雲中穩舵，創造家族企業的永續成功」為題，吸引眾多家族企業領導人、二代接班人及高階主管參與，共同探討企業如何在變局中穩健前行。

資誠企業管理顧問公司執行董事桂竹安於致詞中指出，面對全球局勢複雜多變，企業唯有強化「穩舵、布署、轉舵」三項能力，才能從容應對挑戰。他強調，穩舵代表凝聚人心、布署指的是把對的人放在對的位置，轉舵則是引導企業及時調整方向、進行創新轉型，進而在激烈競爭中搶占優勢。

研討會中，PwC Malaysia 分享了「人資系統解決方案：Work Smartly」，聚焦如何透過數位科技提升人力資源管理的效率與精準度，為企業應對快速變動的勞動市場提供新解方。

為促進實務對話，活動中特別安排兩輪圓桌分組交流，由資誠顧問團隊擔任主持人，與參與企業一同深入探討全球化壓力下的人才管理策略、創新領導力與家族企業的轉型契機。現場並透過實際案例分析與互動討論，激發可行的行動方案與管理思維。

桂竹安進一步強調，企業在變革浪潮下更應堅守「以人為本」的核心價值，藉由人力資源的精準布局與創新思維，打破傳統競爭邊界，開創全新商機，實現企業的永續成長與世代傳承。

資誠 董事 布局

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