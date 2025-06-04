台美合作關鍵詞「韌性」 蕭美琴：攜手確保AI領先地位

蕭美琴副總統近日應美國「特別競爭研究計畫」（SCSP）邀請，以視訊方式參與「2025年國家特別競爭力AI+科技博覽會」（2025 AI+Expo）爐邊對談（Fireside Chat），就臺灣的科技創新、經濟與國防安全、國家發展願景及臺美關係等議題，回應主持人SCSP總裁兼執行長Ylli Bajraktari提問。

蕭美琴指出，雖然台美關係正面臨不少挑戰，但目前雙方夥伴關係仍然非常堅固，這對台灣而言至關重要。維持雙方強健的夥伴關係，符合彼此的利益。但近期關於關稅的討論，確實在民眾間引發了一些焦慮。

針對台美關稅議題，蕭美琴說，她不在此討論細節，但希望能達成一個雙贏的路徑圖，讓台美合作發揮「強強聯手」的效果，共同推進科技發展，並結合彼此的競爭優勢，確保工業化與AI的領先地位，為彼此共同目標盡一份心力，也推動自由與韌性，這也是該場會議的關鍵詞。

有關如何將台灣打造成「AI島」，蕭美琴表示，當談到「AI島」或「AI台灣」時，至少要著重三個不同層面。首先是政府部分，接著是社會和經濟，最後是台灣與世界的連結。

蕭美琴說，在第一個層面，希望將AI全面導入政府體系，以提升政府服務的效率，同時也擴展政府與整個公務體系的能力。

第二個層面是社會與經濟，希望運用AI落實人民賦能。這不僅強化民主以及公民對公共決策的參與，同時也將AI導入經濟生活的各個層面。談及跨產業經濟，從服務業、傳統製造業，目前正在經歷重要轉型的中小企業。希望 AI可以被廣泛運用，並以包容性及成長導向的方式推動經濟發展。

第三個層面是AI與台灣的全球連結。台灣在全球AI發展的供應鏈中扮演極其關鍵的角色。希望優化台灣在促進穩定且安全的供應鏈方面之貢獻，同時也在全球創新與全球科技領域發揮作用。目標是推動人類的進步與繁榮，台灣願意與全世界擁有共同目標的夥伴合作，攜手推動AI的發展。

她認為，除了晶片製造之外，台灣與美國在經貿投資上的合作還有兩個特別值得關注的面向：一是人工智慧的領導角色，另一個則是協助美國的再工業化。製造業對許多社會而言都是關鍵產業，特別是在確保供應鏈在特殊情況下不被干擾，這已成為全球許多政府的優先要務。除了晶片之外，台灣還可以在其他關鍵技術領域與美國持續合作。

蕭美琴強調，有一個關鍵詞，她大概已經提了10幾、20次，就是「韌性」。台灣就是在打造韌性，來守護社會的自由，而「自由」則是另一個重要的關鍵詞。綜觀歷史，台灣經歷過許多挑戰；經歷過殖民統治、世界上最長的37年戒嚴時期，以及民主轉型，造就今日強健且競爭激烈的多黨民主體制。也讓台灣社會具備了面對各種內外挑戰的更強韌性。

蕭美琴表示，希望所有來台的朋友，都能感受到台灣社會充沛的活力以及人民的堅韌、善良與親切。儘管面臨種種壓力，台灣人民仍然希望成為這股良善的力量、成為捍衛自由的前線，並致力於支持全人類的發展以及共享科技進步所帶來的福祉。